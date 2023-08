Une étude révèle que les robots peuvent surpasser les humains dans presque tous les tests Captcha

Pourquoi c’est important: L’utilité des tests Captcha dépend de leur capacité à dissuader les robots sans inconvénients significatifs pour les utilisateurs humains. Bien que les résultats d’une nouvelle étude comparant la manière dont les humains et les robots effectuent les Captchas ne soient pas encore soumis à un test par les pairs, ils pourraient remettre en question leur capacité à remplir leur objectif initial.

Une récente étude analysant la rapidité avec laquelle les utilisateurs résolvent les tests Captcha révèle qu’ils sont presque toujours plus lents et moins précis que les robots. Les Captchas sont censés être relativement simples pour les humains mais impossibles pour les robots, donc les résultats de cette étude pourraient remettre en question l’utilité des tests d’authentification.

Les Captchas sont une légère nuisance que les utilisateurs tolèrent sur de nombreux sites web parce qu’ils sont censés empêcher les acteurs malveillants d’accéder à des services à grande échelle. Ils contribuent à garantir que les mesures du trafic reflètent l’activité des véritables utilisateurs humains et sont censés empêcher les attaques DDoS, les comptes de spam et le vol de données.

Des tests tels que la reconnaissance de texte déformé, le déplacement de versions de puzzle ou l’identification d’objets sont conçus pour se concentrer sur des tâches que les humains accomplissent bien, mais que les robots ont du mal à réaliser. Cependant, les Captchas sont constamment en guerre contre les robots créés pour les résoudre et les contourner. Les résultats récents des chercheurs de l’UC Irvine indiquent que les robots peuvent déjà avoir l’avantage.

Après avoir observé comment 1 400 participants ont résolu 14 000 Captchas de six types différents, les chercheurs ont constaté que l’écart entre les performances des humains et des robots variait considérablement en fonction du test. Les Captchas avec du texte déformé sont peut-être les moins utiles, car les robots les ont résolus en moins d’une seconde avec une presque parfaite précision, alors que les humains pouvaient prendre jusqu’à 15 secondes avec entre 50 et 84 pourcent de précision.

Les robots ont eu le plus de difficulté avec les tests reCAPTCHA basés sur des images, mais ils ont quand même pu les résoudre avec 85 pourcent de précision plus rapidement que la plupart des humains. L’étude n’a pas pu obtenir d’informations précises sur les puzzles coulissants de Geetest ou les Captchas de rotation d’Arkose Labs, il n’est donc pas clair comment les robots se comparent aux humains sur ces tests.

L’étude montre également que les performances des Captchas varient considérablement chez les humains en fonction de leur âge, de leur utilisation d’internet, de leur niveau d’éducation et d’autres facteurs. Les participants plus âgés avaient tendance à être plus lents, mais les utilisateurs ayant un doctorat ont surpassé tous les autres, ce qui suggère que l’éducation supérieure est le facteur le plus significatif.

Cloudflare estime que les Captchas sont depuis longtemps inutiles, prenant trop de temps pour les humains à résoudre et gênant les personnes ayant des problèmes de vision. Certains peuvent également conserver des informations personnelles telles que des numéros de téléphone ou des empreintes de périphériques. Cloudflare, Google, Apple et d’autres groupes ont passé des années à essayer de proposer des alternatives pour lutter contre les robots.

