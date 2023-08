C’est vendredi, alors… est-ce qu’Apple envisage réellement de sortir 6 nouveaux iPhone USB-C ?

Admettons-le. Nous savons probablement tout ce qu’il y a à savoir sur la gamme iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Apple annoncera l’événement iPhone le 29 août ou le 5 septembre. Les téléphones seront officiellement dévoilés le 12 septembre. Les précommandes seront disponibles le 15 septembre. Les nouveaux téléphones commenceront à être livrés aux clients le 22 septembre.

Mais il est amusant de spéculer sur ce qui pourrait se produire, et cette année, il y a plus qu’assez de choses à spéculer.

Le décodeur de code @aaronp613 a partagé cette semaine des découvertes qui indiquent plusieurs modèles d’iPhone non publiés qui ne font pas partie de la prochaine gamme d’iPhone 15.

Comme nous l’avons mentionné mardi, la théorie la plus alléchante est qu’Apple pourrait envisager de rafraîchir certains iPhone existants avec USB-C.

Nous savons déjà que l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront les premiers nouveaux modèles à passer de Lightning à USB-C. Nous savons également que la décision de changer les ports de charge ne dépend pas entièrement d’Apple.

Sans entrer dans les détails de la réglementation mondiale, il semble plausible qu’Apple puisse faire l’effort de remplacer le port Lightning sur quelques iPhone existants pour continuer à les vendre pendant plusieurs années.

Certes, c’est sans précédent pour l’iPhone, mais cette réglementation de charge de l’iPhone l’est également. La télécommande de l’Apple TV est seulement légèrement moins complexe qu’un iPhone (je plaisante !), et elle a réussi à effectuer le changement de port.

Si Apple envisage effectivement de rafraîchir certains téléphones existants pour une gamme entièrement USB-C, quels téléphones seront sélectionnés ?

Revenons à @aaronp613, qui a partagé sa propre spéculation aujourd’hui dans un graphique amusant :

Avant cette couche supplémentaire de spéculation sur les nouveaux modèles d’iPhone A15, j’ai fourni ma prédiction pour la prochaine gamme d’iPhone le lundi :

iPhone 15 Pro Max (à partir de 1199 $)

iPhone 15 Pro (à partir de 1099 $)

iPhone 15 Plus (à partir de 899 $)

iPhone 15 (à partir de 799 $)

iPhone 14 Plus (à partir de 799 $)

iPhone 14 (à partir de 699 $)

iPhone 13 (à partir de 599 $)

iPhone SE 3 (à partir de 429 $)

Ma supposition ne comprenait pas d’iPhone 13 mini. Pourquoi ? Parce qu’Apple a abandonné l’iPhone 12 mini tout en gardant l’iPhone 12 dans la gamme actuelle.

Une note sur le tableau ci-dessus : iPhone 16,X fait référence aux modèles A17, iPhone 15,X fait référence aux modèles A16 et iPhone 14,X fait référence aux modèles A15.

Étant donné ma prédiction selon laquelle l’iPhone 13 mini disparaîtrait, je ne peux pas imaginer que l’iPhone 13 mini passera en USB-C. Je suggérerais plutôt qu’un iPhone SE avec USB-C comblerait cette lacune.

Mais c’est étrange. L’iPhone SE 3 a déjà une puce A15 à l’intérieur. Un changement de port de charge justifierait-il un nouvel identifiant de modèle ?

Si c’est le cas, Apple prévoit peut-être de placer un port USB-C sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus à la place. Ce sont tous deux des iPhones alimentés par A15, et Apple voudra certainement les maintenir dans la gamme pendant encore quelques années.

Aaron spécule autrement, supposant que cette gamme interromprait l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Il est bon de rappeler à ce stade que tout cela est spéculatif basé sur du code.

Nous pouvons probablement tous convenir, cependant, qu’il est tout aussi probable, voire plus probable, que ces références de modèles d’iPhone non publiés ne sont que des leurres.

Dans ce cas, il n’y aurait pas d’iPhone USB-C que nous n’attendions pas déjà. Red herring serait un nom intéressant pour le prétendu iPhone 15 Pro de couleur cramoisie…

