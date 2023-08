Intel installe désormais un intercepteur de données de télémétrie avec ses drivers graphiques

Oops : Intel Arc représente une nouvelle marque de GPU que Intel vise à positionner comme un concurrent redoutable pour NVIDIA et AMD. Bien que les performances ne soient pas encore au niveau souhaité, les logiciels d’Intel adoptent déjà certaines des astuces logicielles moins désirables utilisées par ses concurrents.

Intel a introduit un nouveau composant dans son logiciel de graphiques Arc GPU, qui semble avoir peu de connexion avec le hardware graphique. Le pack logiciel, comprenant les drivers GPU et les outils de contrôle, intègre maintenant une fonctionnalité basée sur la télémétrie visant à collecter et à transmettre les données des utilisateurs à Intel.

Le nouveau composant de télémétrie est appelé Programme d’amélioration des calculs (CIP) et il est activé par défaut dans les options d’installation. Pour empêcher l’installation du CIP, les utilisateurs doivent être vigilants lors du processus d’installation et effectuer des choix de personnalisation appropriés. Comme l’a découvert TechPowerUp, l’installation initiale du composant CIP sera mémorisée et transférée aux futures installations et mises à jour du logiciel GPU Arc.

D’après la documentation de support officielle, le Programme d’amélioration des calculs vise à « vous autonomiser en fournissant la meilleure expérience de calcul possible ». Le CIP collecte des informations sur les performances de l’ordinateur pour améliorer les prochaines versions du logiciel, et Intel prend des mesures pour protéger les données des utilisateurs avec « tous les efforts raisonnables ». Intel affirme que le CIP ne collecte pas d’informations personnelles sensibles telles que des noms, des adresses e-mail ou des numéros de téléphone.

Cependant, la section « Données collectées » de la documentation mentionnée ci-dessus fournit quelques détails préoccupants sur ce que le CIP implique en réalité. Intel s’intéresse à la télémétrie concernant les « catégories » de sites Web visités par les utilisateurs (à l’exclusion des URL eux-mêmes), « comment vous utilisez votre ordinateur », des informations système générales, des « autres périphériques » présents dans l’environnement informatique d’un utilisateur, et plus encore.

Intel indique également que les informations collectées via la télémétrie du GPU Arc peuvent être partagées avec ses partenaires constructeurs et traitées par d’autres « prestataires de services autorisés », qui, selon l’Avis de confidentialité d’Intel, comprennent des sociétés tierces axées sur les publicités personnalisées et d’autres formes de publicité ciblée.

La collecte de données d’utilisation via la télémétrie logicielle n’est pas un concept nouveau, et le secteur des logiciels de GPU est particulièrement connu pour ce type de pratique peu conviviale pour les utilisateurs. NVIDIA va jusqu’à installer son composant de télémétrie aux côtés des drivers GPU GeForce, sans possibilité facile de le désactiver. AMD, de son côté, semble adopter une approche plus conviviale pour les utilisateurs, car l’entreprise propose clairement un choix d’adhésion à la télémétrie lors de l’installation du logiciel Radeon Software Adrenalin.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :