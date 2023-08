Les utilisateurs de l’iPhone 14 Pro se plaignent d’importantes baisses de la santé de la batterie et de la capacité après moins d’un an

Les utilisateurs de l’iPhone 14 Pro sont de plus en plus préoccupés par l’état de la santé de la batterie de leur iPhone. Un certain nombre d’utilisateurs de l’iPhone 14 Pro ont pris d’assaut Twitter, Reddit et d’autres plateformes pour partager des captures d’écran de la capacité de leur batterie en déclin, moins d’un an après le lancement officiel de l’iPhone 14 Pro.

Apple a ajouté la fonction « Santé de la batterie » aux iPhone à partir d’iOS 11.3 en mars 2018. Cette fonctionnalité a été ajoutée en réponse au scandale dit « Batterygate ». À l’époque, Apple a confirmé qu’elle avait calmement réduit les performances des iPhone au fur et à mesure que les batteries vieillissaient, de sorte que le menu « Santé de la batterie » a été ajouté aux paramètres pour donner aux utilisateurs plus d’informations sur la batterie de leur iPhone.

Les iPhone utilisent des batteries lithium-ion, qui vieillissent chimiquement tout au long du cycle de vie de l’appareil. Dans un document d’assistance, Apple explique que, à mesure que la batterie vieillit, la quantité de charge qu’elle peut contenir diminue. Cela se traduit par des durées plus courtes avant que l’appareil ait besoin d’être rechargé.

Apple déclare que les batteries des iPhone sont « conçues pour conserver jusqu’à 80 % de leur capacité d’origine après 500 cycles complets de charge, dans des conditions normales ».

L’état de santé de la batterie d’un iPhone peut également affecter les performances, et iOS dispose de mesures pour équilibrer les performances et la santé de la batterie. Apple explique :

Les besoins en énergie de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro, de l’iPhone 11 Pro Max et des modèles ultérieurs sont surveillés de manière dynamique, et les performances sont gérées de manière à pouvoir répondre à ces besoins en temps réel. Le système est plus avancé que les systèmes précédents de gestion de la batterie et de l’énergie de l’iPhone, et permet à votre iPhone de réduire les impacts des performances dus au vieillissement de la batterie. Les impacts sur les performances sont réduits autant que possible, mais le vieillissement de la batterie peut tout de même entraîner des effets notables, éventuellement temporaires. Selon l’état de charge de la batterie et les tâches que votre iPhone effectue, cela peut inclure des temps de lancement d’applications plus longs, des taux de rafraîchissement plus bas, une réduction du débit de données sans fil, une diminution de l’intensité lumineuse ou un volume de haut-parleur plus bas.

L’équilibre entre les performances et la santé de la batterie est géré par iOS. Apple explique que « les systèmes logiciels et matériels dynamiques intégrés contribueront à contrebalancer les impacts sur les performances qui peuvent être constatés lorsque la batterie de votre iPhone vieillit chimiquement ».

Préoccupations concernant la « Capacité maximale » de l’iPhone 14 Pro

Au cours des derniers mois, un nombre croissant d’utilisateurs de l’iPhone 14 Pro ont pris d’assaut Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux pour partager des captures d’écran de la « Capacité maximale » de la batterie de leur iPhone 14 Pro.

Vous pouvez trouver ce nombre en accédant à l’application Paramètres, en choisissant « Batterie », puis en appuyant sur « Santé de la batterie et chargement ». Apple indique que ce nombre est une « mesure de la capacité de la batterie par rapport à son état neuf ». Par conséquent, « une capacité inférieure peut entraîner moins d’heures d’utilisation entre les charges ».

Il y a quelques raisons possibles pour lesquelles les utilisateurs constatent un changement dans l’évaluation de la « Capacité maximale » de leur iPhone 14 Pro. Premièrement, il se pourrait qu’Apple ait ajusté l’algorithme de calcul de ce nombre par rapport aux modèles iPhone précédents.

Il se pourrait également que la version bêta d’iOS 17 ait eu un impact anormalement important sur la santé de la batterie de l’iPhone. Comme toujours, des choses comme la gestion de l’alimentation et de la batterie sont moins optimisées dans les versions bêta d’iOS que dans les versions destinées au grand public.

Une autre possibilité est que les fonctionnalités exclusives de l’iPhone 14 Pro, telles que l’affichage toujours actif, affectent la santé globale de la batterie. L’écran de l’iPhone 14 Pro peut également atteindre une luminosité maximale de 2000 nits en extérieur, soit près du double de celle de l’iPhone 13 Pro.

Cependant, Apple n’a pas encore commenté directement ces plaintes des utilisateurs de l’iPhone 14 Pro, il ne s’agit donc pour le moment que de conjectures. En général, la société recommande le remplacement de la batterie lorsque la « Capacité maximale » est inférieure à 80 %. Moins d’un an après la sortie de l’iPhone 14 Pro, certains utilisateurs se rapprochent étonnamment de ce seuil.

Les remplacements de batterie de l’iPhone sont couverts dans le cadre de la garantie d’un an incluse avec chaque nouvel achat d’iPhone, ainsi que pour les modèles d’iPhone couverts par les plans AppleCare+ (à condition que la santé de la batterie de l’iPhone soit inférieure à 80 %).

Si votre appareil est hors garantie ou si vous souhaitez remplacer la batterie avant qu’elle ne descende en dessous de 80 % de capacité, voici les prix de remplacement :

iPhone 14 : 99 $

iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 : 89 $

iPhone SE, iPhone 8 et modèles antérieurs : 69 $

Le remplacement de la batterie Apple peut être effectué dans les stores Apple via le Genius Bar, en ligne en utilisant le service d’envoi par la poste, ou chez les revendeurs agréés.

L’avis de NETCOST

Plus important que l’impact potentiel sur les performances est l’impact de la détérioration de la « Capacité maximale » sur l’autonomie de la batterie de l’iPhone. Plus le nombre de « Capacité maximales » est bas, plus la durée de vie de la batterie de votre iPhone est courte.

Un autre facteur qui contribue à la santé de la batterie est le nombre de cycles – c’est-à-dire le nombre de fois où votre iPhone a été chargé. Apple ne facilite pas l’accès à ces données. Ma recommandation est une application tierce pour Mac appelée coconutBattery. Il suffit de télécharger l’application, de connecter votre iPhone à votre Mac et de rechercher le nombre de « cycles ». Le mien est de 347 cycles.

C’est aussi un cercle vicieux. Avec le vieillissement de la batterie de votre iPhone, vous devez le charger plus souvent. Plus vous chargez votre iPhone, plus la batterie vieillit rapidement. Cela indique que le taux de vieillissement de la batterie de votre iPhone ne fera qu’augmenter avec le temps.

Il existe des moyens d’atténuer potentiellement la baisse de la santé de la batterie, comme réduire la fréquence de charge et utiliser des options de charge de moindre puissance. Cependant, il ne devrait pas y avoir de telles préoccupations pour les utilisateurs d’iPhone.

Je me suis plaint de la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 Pro depuis le jour de sa sortie en septembre dernier. Je pense que la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 Pro est nettement inférieure à celle des autres modèles d’iPhone récents. Si ces batteries se détériorent également plus rapidement qu’auparavant, c’est un problème qu’Apple doit résoudre.

La santé de la batterie de l’iPhone varie toujours d’une personne à l’autre et peut être influencée par un certain nombre de facteurs, notamment la façon dont vous chargez votre iPhone et à quelle fréquence vous le chargez. La capacité globale et la santé de la batterie d’un iPhone peuvent également varier dès le premier jour, dès leur sortie de la chaîne de production.

Le vieillissement de la batterie est normal et prévisible pour les iPhone. L’une des leçons à retenir de ces chiffres n’est pas nécessairement la capacité maximale actuelle de votre iPhone, mais plutôt la vitesse à laquelle ce chiffre diminue. D’après les commentaires des utilisateurs de l’iPhone 14 Pro sur Twitter, ce chiffre diminue beaucoup plus rapidement cette année que les années précédentes.

