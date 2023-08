Un regard plus rapproché sur le mode écran partagé multijoueur local à huit voies de Quake II

En bref : Bethesda a donné aux joueurs une raison convaincante de posséder un téléviseur 4K surdimensionné. La version remastérisée de Quake II, qui a été lancée plus tôt cette semaine lors de la convention annuelle QuakeCon, inclut la prise en charge du gameplay multijoueur local en écran partagé à huit joueurs sur Xbox Series et PC.

Un gameplay multijoueur local à quatre joueurs est déjà assez fou (je te regarde, GoldenEye 007), mais le doubler ? Je n’arrive même pas à l’imaginer.

Aussi chaotique et amusant que cela puisse paraître sur le papier, cela ne sera pas si pratique dans le monde réel pour plusieurs raisons.

Avec un téléviseur d’une taille moyenne d’environ 55 pouces, vous obtenez des fenêtres d’environ 18,33 pouces chacune (en excluant les deux fenêtres plus grandes en haut et en supposant une grille 3×3, dont nous parlerons un peu plus tard). Même avec un téléviseur massif comme le monstre de 98 pouces de Samsung, chaque fenêtre ne ferait que 32,67 pouces en diagonale (vérifiez bien mes calculs car ce n’est certainement pas ma spécialité).

En supposant que vous ayez un téléviseur suffisamment grand pour que tout le monde puisse jouer confortablement, vous devez maintenant réunir sept amis locaux qui aiment également Quake II. Ce serait déjà difficile, même quand j’étais enfant avec tous mes amis du quartier, et je n’ai certainement pas autant d’amis joueurs à proximité de nos jours.

Il y a aussi la répartition inégale des fenêtres à prendre en compte. En mode à huit joueurs, Quake II accorde des fenêtres plus grandes à deux joueurs qu’aux autres. Chifoumi décide qui obtient les fenêtres les plus larges, je suppose ? Ou peut-être que je suis plus âgé que toi, alors fais avec ? Et qu’en est-il du triche à l’écran ?

Toutes choses considérées, je suis heureux que cette fonctionnalité existe. Dans ces rares circonstances où tout se met en place, le multijoueur local à huit joueurs sur un seul écran peut être vraiment amusant. Juste ne vous attendez pas à l’utiliser très souvent.

Les intéressés peuvent se procurer le remaster sur leur plateforme de choix pour 9,99 $ et si vous le possédez déjà sur PC, vous pouvez obtenir la mise à jour en tant que correctif gratuit.

