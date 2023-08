Le Xiaomi Pad 6 Max est une véritable puissance

Le Xiaomi Pad 6 Max devrait arriver le 14 août. L’événement de lancement de la tablette est programmé en Chine, marquant le troisième ajout à la série de tablettes Pad 6 de la marque. Mais, comme son nom l’indique, le Pad 6 Max est l’offre haut de gamme de la série. Vous vous demandez à quel point il sera bon ?

Xiaomi a confirmé officiellement quelques caractéristiques clés et fonctionnalités du Xiaomi Pad 6 Max. Sur la base de ces annonces, il semble que le Pad 6 Max soit un choix parfait pour les joueurs et les utilisateurs intensifs. De plus, la bonne nouvelle est que la tablette est également équipée de fonctionnalités qui vous offriront une expérience de divertissement immersive.

Points marquants clés du Xiaomi Pad 6 Max

Selon les annonces officielles, le Xiaomi Pad 6 Max sera doté d’un grand écran de 14 pouces. Il s’agit d’un panneau LCD qui est 62 % plus grand que l’écran du Pad 6 et du Pad 6 Pro. En réalité, la taille de l’écran est la même que celle des notebooks.

Grâce à l’intégration d’un écran de cette taille, vous devriez bénéficier d’une expérience de visionnage hautement immersive sur le Pad 6 Max. L’écran devrait probablement être doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui rend l’écran prêt pour les joueurs hardcore. Ce taux de rafraîchissement élevé rendra chaque mouvement à l’écran extrêmement fluide.

De plus, le Xiaomi Pad 6 Max est confirmé pour être équipé du chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il s’agit du même chipset que celui trouvé dans le Pad 6 Pro. Et même s’il ne s’agit pas du dernier chipset de Qualcomm, le SoC possède toujours ce qu’il faut pour offrir de bonnes performances.

Pour améliorer les performances du chipset, Xiaomi a intégré une zone de dissipation de chaleur massive. Selon Xiaomi, celle-ci mesure 15839 mm carrés, ce qui est suffisamment grand pour maintenir le SoC au frais en permanence. Peu importe à quel point vous sollicitez le Pad 6 Max, il ne devrait pas subir de ralentissements.

Sur ce point, Xiaomi a conçu le Pad 6 Max pour offrir une expérience similaire à celle d’un PC. Il est fourni avec WPS Office PC for Pad, ce qui vous permet de gérer facilement tous vos fichiers de documents. De plus, il dispose d’un mécanisme de division d’écran native en quatre fenêtres, vous permettant de travailler simultanément sur plusieurs tâches.

Batterie, recharge et autres caractéristiques

Le Xiaomi Pad 6 Max sera doté d’une batterie de grande capacité de 10 000 mAh. Cette batterie massive devrait vous permettre de jouer à des jeux et d’effectuer d’autres tâches lourdes sans avoir à vous soucier de la batterie. Et même lorsque le pourcentage de batterie diminue, il n’y a pas besoin de s’inquiéter, car il prend en charge la charge rapide de 67 W.

En plus de cela, le Pad 6 Max prend en charge la charge inversée de 33 W. Grâce à cela, vous pouvez profiter pleinement de la batterie de grande capacité et l’utiliser comme une batterie externe. Cela sera certainement utile lorsque vous serez dans une situation difficile et que vous devrez charger votre téléphone le plus rapidement possible.

Une autre excellente caractéristique du Xiaomi Pad 6 Max est le chipset Surge G1. Ce chipset Xiaomi gère toutes les tâches de livraison d’énergie et de charge de la batterie. Et Xiaomi affirme qu’il fait un excellent travail pour retarder le vieillissement de la batterie. En d’autres termes, vous ne vous retrouverez pas à remplacer la batterie intégrée de sitôt.

Il y a un système de haut-parleurs robuste présent dans le Xiaomi Pad 6 Max. Il est équipé de huit haut-parleurs, ce qui vous offre une expérience d’écoute immersive. Regarder du contenu sur l’appareil sera un vrai plaisir.

Cela dit, Xiaomi n’a pas annoncé le prix officiel du Pad 6 Max. Mais compte tenu du fait qu’il s’agit d’une amélioration du Pad 6 Pro, il devrait se situer entre 400 et 500 dollars. À ce prix, la tablette est certainement un excellent choix pour les utilisateurs productifs et les joueurs hardcore.

