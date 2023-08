DÉVOILÉ : Samsung lance la version bêta One UI 6 pour la série Galaxy S23, enfin !

Après plusieurs incertitudes, Samsung a finalement pris la décision et a officiellement lancé la version bêta One UI 6 pour la série Galaxy S23. Plus tôt cette semaine, Samsung a fait plusieurs tentatives pour annoncer le programme bêta, mais en raison de circonstances imprévues, l’entreprise a dû les retirer.

D’abord, l’entreprise a accidentellement annoncé la version bêta de One UI 6 sur leur site Web en Allemagne, puis quelques jours plus tard, ils ont accidentellement annoncé la version bêta de One UI 6 aux États-Unis. Mais les deux fois, cela a été supprimé. La version bêta One UI 6 est enfin disponible pour les utilisateurs de Galaxy S23 aux États-Unis, en Allemagne et en Corée.

La version bêta One UI 6 devait initialement être publiée le mois dernier, avant l’événement Samsung Unpacked. Cependant, il y a eu un retard important, et elle est maintenant disponible presque un mois après l’heure initialement prévue.

Actuellement, la version bêta de One UI 6 est disponible dans les trois pays mentionnés. Selon l’historique des versions bêta précédentes, on s’attend à ce qu’elle devienne bientôt disponible dans plus de régions, notamment au Royaume-Unis, en Inde, en Pologne et en Chine. Cependant, les utilisateurs de ces régions devront peut-être attendre quelques semaines avant de pouvoir accéder à la version bêta.

De plus, Samsung a repéré des tests internes de One UI 6 sur d’autres appareils Galaxy, y compris certains appareils de la série Galaxy A de gamme moyenne. Il est donc possible que d’autres téléphones rejoignent bientôt la liste bêta de One UI 6.

En ce qui concerne les changements et les fonctionnalités, Samsung a déclaré que One UI 6 serait plus personnalisable. One UI 6 est livré avec une barre de raccourcis redessinée avec un arrière-plan flou. Les nouveaux paramètres rapides ont des bascules plus grandes pour des contrôles plus faciles. La version bêta de One UI 6 est également livrée avec de nombreuses applications Samsung mises à jour, il est donc possible que vous trouviez de nouvelles fonctionnalités dans les applications Samsung disponibles.

Si vous êtes utilisateur de la série Galaxy S23 aux États-Unis, en Allemagne ou en Corée, vous pouvez opter pour le programme bêta One UI 6. C’est assez simple, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir la dernière version de l’application Samsung Members et de vérifier la section « Avis » (icône de cloche). Vous y verrez la bannière de la version bêta One UI 6. Cliquez dessus et suivez les instructions. Ensuite, vous pouvez vérifier les mises à jour dans Paramètres > Mise à jour logicielle.

N’oubliez pas de sauvegarder votre appareil avant d’installer la version bêta sur votre téléphone.

