Android 14 Beta 5 pour les appareils Pixel : Résolution de nombreux correctifs

Alors que beaucoup d’entre nous anticipaient que Google pourrait sortir la version stable d’Android 14 cette semaine, la société continue d’améliorer la prochaine version d’Android en lançant une autre mise à jour incrémentielle. Aujourd’hui, Google lance la cinquième version bêta d’Android 14 qui comporte de nombreuses corrections. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour de la bêta 5 d’Android 14.

Comme je l’ai dit plus tôt, beaucoup d’entre nous attendaient la sortie stable d’Android 14 cette semaine, ce qui suggère également que la version d’aujourd’hui est très probablement la dernière version dans le canal bêta. Google publie la cinquième version bêta avec le numéro de build UPB5.230623.003. Il s’agit d’une petite mise à niveau incrémentielle qui ne pèse que 41 Mo.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, la cinquième bêta résout les problèmes de consommation excessive de batterie lors de la numérisation WiFi, les problèmes de photos avec des ombres, les problèmes de lancement qui provoquent des plantages fréquents et d’autres problèmes de qualité, les aperçus de fond d’écran vides lors du changement de fond d’écran, et bien d’autres encore.

Voici la liste complète des corrections apportées par la bêta 5 d’Android 14.

Corrections de la bêta 5 d’Android 14 – Liste Résolution d’un problème où, après avoir déverrouillé un appareil à l’aide d’un code PIN, TalkBack fournit un son incorrect.

Résolution d’un problème où la numérisation WiFi consommait trop de batterie.

Résolution d’un problème où certaines images présentaient des défauts avec des blocs d’ombres supplémentaires.

Résolution d’un problème où, dans certains cas, l’icône du capteur d’empreintes digitales n’apparaissait pas comme prévu.

Résolution d’un problème où le mode vocale via Wi-Fi n’était pas activé par défaut.

Résolution d’un problème sur les appareils Pixel Fold où l’appareil perd les informations de session de recherche d’antenne et ne peut pas les récupérer.

Résolution d’un problème où une barre blanche superflue apparaissait dans certaines applications.

Résolution d’un problème de couleur de fond avec l’interface utilisateur utilisée pour ajouter un raccourci à l’écran d’accueil.

Résolution d’un problème de lancement qui provoquait des plantages fréquents et d’autres problèmes de qualité.

Résolution d’un problème sur les tablettes Pixel où l’interaction de l’utilisateur lors de la transition de l’économiseur d’écran à l’horloge à faible luminosité provoque un plantage de SysUI.

Résolution d’un problème sur Pixel Fold où le toucher échouait pour réveiller l’appareil.

Résolution d’un problème sur Pixel Fold où les boutons système avaient des positions incohérentes après pliage et dépliage.

Résolution d’un problème provoquant des plantages de SysUI lors de la suppression d’une paire d’applications en mode paysage.

Résolution d’un problème où le lanceur ne se rendait pas complètement après l’installation.

Résolution d’un problème où le système affichait un mauvais type de connexion mobile.

Résolution d’un problème où la navigation en arrière pour quitter une application empêche les utilisateurs d’ouvrir à nouveau l’application.

Résolution d’un problème où les aperçus de fond d’écran étaient parfois vides.

Résolution d’un problème où le thème du système passait du jaune au rose après le redémarrage.

Résolution d’un problème de défilement excessif avec ScrollView.

Résolution d’un problème où certaines palettes de couleurs étaient difficiles à voir lorsque l’écran de verrouillage était activé.

Résolution d’un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas activer le partage de batterie si un profil professionnel existe sur l’appareil.

Résolution d’un problème où l’écran d’une tablette s’éteignait de manière inappropriée lorsqu’elle était connectée à une station d’accueil.

Résolution d’un problème où le gestionnaire de stratégie de l’appareil empêchait l’affichage des notifications.

Résolution d’un problème où les notifications de groupe ne pouvaient pas être étendues.

Résolution d’un problème où l’écran de verrouillage n’affichait pas correctement l’heure.

Résolution de différents problèmes de l’appareil photo qui provoquaient des plantages et une baisse de la qualité.

Résolution d’un problème de consommation d’énergie lors de la lecture vidéo.

Résolution d’un problème d’affichage de l’horloge Météo.

Résolution d’un problème où l’aperçu de personnalisation de l’écran de verrouillage ne correspondait pas au résultat final.

Résolution d’un problème qui faisait planter l’écran de sélection du fond d’écran.

Résolution d’un problème où les appareils Pixel ne se connectaient pas à certains routeurs.

Résolution d’un problème de résultat de recherche toast où la couleur était trop similaire à la couleur de l’arrière-plan.

Résolution d’un problème où le fait de toucher une notification avant d’utiliser le déverrouillage facial n’ouvre pas la notification.

Résolution d’un problème sur Pixel Fold où deux horloges s’affichaient simultanément en mode grand écran.

Résolution d’un problème où les widgets se chevauchaient et s’empilaient incorrectement.

Résolution d’un problème où la fermeture de la fenêtre PiP n’arrête pas la lecture de YouTube.

Résolution d’un problème de commutation des sources audio d’appel.

Résolution d’un problème où après le déverrouillage d’un appareil, seul l’arrière-plan apparaît.

Résolution d’un problème avec le fait de faire glisser des dossiers pour les supprimer.

Désormais, si vous possédez un smartphone Pixel éligible fonctionnant sous la version bêta 4.1, vous pouvez facilement mettre à niveau votre smartphone Pixel vers la bêta incrémentielle en accédant aux Mises à jour système dans les Paramètres, puis en téléchargeant la nouvelle bêta.

Si votre téléphone fonctionne sous la version stable d’Android 13 et que vous souhaitez essayer la version bêta d’Android 14, vous devez vous inscrire au programme bêta d’Android, consultez la procédure dans cette histoire. Assurez-vous que votre téléphone est éligible pour Android 14, voici les modèles éligibles – Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Vous pouvez également installer manuellement la bêta d’Android 14 sur votre téléphone Pixel, vous pouvez télécharger les builds OTA pour une installation manuelle depuis cette page.

Avant de mettre à jour votre téléphone, pensez à sauvegarder vos données importantes et à charger votre téléphone à au moins 50%.

