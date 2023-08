Utilisateurs Mac incapables de modifier les paramètres des Services de localisation sous macOS Ventura 13.5

Apple a publié macOS Ventura 13.5 le mois dernier en même temps que iOS 16.6 et d’autres mises à jour. Bien que la mise à jour de macOS n’ajoute pas de nouvelles fonctionnalités majeures, elle comporte plusieurs correctifs de sécurité, mais il semble que l’un d’entre eux ait entraîné un bug agaçant. Apparemment, certains utilisateurs de Mac ne peuvent pas modifier les paramètres des services de localisation après l’installation de macOS Ventura 13.5.

Un bug de macOS casse les paramètres des services de localisation

Comme l’ont noté plusieurs utilisateurs (via MacRumors), la mise à jour macOS Ventura 13.5 a cassé les paramètres des services de localisation. Par conséquent, il n’est plus possible de modifier les autorisations de localisation pour les applications actuelles ou même d’autoriser une nouvelle application à accéder à la localisation actuelle.

On ne sait pas encore si le bug affecte tous les Mac exécutant macOS Ventura 13.5 ou seulement un petit nombre d’utilisateurs. Même ainsi, le bug est certainement préoccupant car il n’y a aucun moyen de retirer l’autorisation à une application qui a actuellement accès aux services de localisation, par exemple. Et si vous installez une nouvelle application, elle ne peut pas accéder à votre localisation actuelle.

Il est difficile de dire exactement ce qui cause ce bug, mais nous avons une idée. Comme nous l’avons signalé précédemment, à la fois iOS 16.6 et macOS Ventura 13.5 ont corrigé une faille de sécurité qui permettait aux applications tierces de déterminer la localisation actuelle de l’utilisateur sans autorisation. Apple a fourni plus de détails sur cette faille spécifique sur sa page de sécurité.

Il n’est pas difficile d’imaginer que la correction de ce bug a fini par affecter les paramètres des services de localisation de macOS. Malheureusement, il n’y a pas de solutions connues pour ce problème et Apple n’a pas encore reconnu publiquement le bug. Il est très probable qu’Apple devra publier une nouvelle version de macOS pour corriger cette erreur particulière.

Si vous n’avez pas encore installé macOS Ventura 13.5 sur votre Mac, il est peut-être préférable d’attendre qu’une autre mise à jour soit disponible. Avez-vous été affecté par ce bug ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

