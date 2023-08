Certains véhicules électriques GM 2024 peuvent alimenter votre maison lors d’une panne de courant grâce à la charge bidirectionnelle

Est-ce une batterie ou un camion? Qui a besoin d’un générateur d’énergie pendant les intempéries quand on possède un Chevy Silverado? Oui, bientôt disponible sur les véhicules GM près de chez vous, la technologie « Vehicle-to-Home » (V2H). Retirons les remarques moqueuses de côté, cette fonctionnalité permettra aux propriétaires de voitures ou de camions compatibles de tirer de l’énergie vers leurs maisons pendant les pannes de courant.

Mardi, General Motors a annoncé qu’il équiperait bientôt certains de ses véhicules électriques GM de la recharge bidirectionnelle, une fonctionnalité qu’il appelle « V2H ». La gamme initiale de 2024 comprendra les modèles Chevrolet Silverado EV RST, GMC Sierra EV Denali Edition 1, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, Cadillac LYRIQ et le tout nouveau Cadillac Escalade IQ 2025 qui vient d’être dévoilé.

Cette innovation est le dernier produit de la gamme de gestion d’énergie de GM Energy. La recharge bidirectionnelle indique que la même interface que les propriétaires utilisent pour recharger leur voiture depuis leur alimentation domestique peut également inverser le courant pour fournir à la maison une électricité d’urgence limitée provenant de la batterie du véhicule électrique pendant une panne de courant. Les utilisateurs peuvent également l’activer sélectivement les jours de pic de demande pour compenser leur consommation d’énergie sur le réseau, la cause la plus commune des baisses de tension dans certaines régions.

« L’écosystème croissant de solutions de gestion de l’énergie de GM Energy contribuera à accélérer la vision de GM d’un avenir entièrement électrique en élargissant encore l’accès à davantage d’avantages que peuvent offrir les véhicules électriques », a déclaré Wade Sheffer, vice-président de GM Energy. « En intégrant V2H à l’ensemble de notre portefeuille basé sur la technologie Ultium, nous rendons cette technologie révolutionnaire disponible à un plus grand nombre de consommateurs, avec des avantages qui vont bien au-delà du véhicule lui-même et à une échelle plus large que jamais auparavant. »

Bien sûr, une condition préalable de cette fonctionnalité est le système de gestion d’énergie domestique Ultium de GM (vendu séparément), qui nécessite une installation filaire dans la maison. Cette clause peut être un obstacle pour les locataires ou ceux qui ne veulent pas dépenser pour un chargeur domestique. Cependant, il s’agit d’un achat secondaire habituel proposé par d’autres fabricants comme Tesla, auquel beaucoup souscrivent pour des raisons de commodité.

Cela nécessite également la plateforme logicielle GM Energy Cloud. Le communiqué de presse de l’entreprise ne mentionnait pas si les services Energy Cloud étaient gratuits ou basés sur un abonnement. Son site web n’a pas non plus apporté beaucoup d’éclaircissements sur cette question, mais compte tenu de la tendance actuelle aux abonnements dans l’industrie automobile, il est probablement préférable de s’attendre à un modèle de service de paiement à l’utilisation.

Bien que le lancement initial des véhicules soit limité, GM prévoit d’équiper tous ses véhicules électriques basés sur la technologie Ultium de V2H d’ici 2026. À mesure que les échéances de production des nouveaux véhicules approchent, l’entreprise promet de fournir plus d’informations sur d’autres véhicules compatibles supplémentaires.

