La solution révolutionnaire de Microsoft pour Outlook est enfin disponible sans point à la fin

Microsoft Outlook va recevoir une mise à jour qui permettra de résoudre la limite de taille actuelle pour le partage de fichiers via le service de messagerie électronique. Bientôt, au lieu d’avoir des limites sur les versions jointes, les utilisateurs pourront télécharger des fichiers sur OneDrive, puis les partager par e-mail.

Microsoft Outlook est conçu de manière à rendre difficile pour les utilisateurs d’attacher et d’envoyer de gros fichiers. Il est courant de dépasser la limite de taille maximale et de rencontrer des difficultés lors de l’envoi de certains fichiers via Outlook.

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser le stockage cloud Microsoft OneDrive dans Outlook

La prochaine mise à jour vous permettra d’utiliser le stockage cloud OneDrive de Microsoft pour accomplir cette tâche. Selon les explications sur la roadmap officielle de Microsoft 365, si vous essayez de joindre des fichiers dans Outlook qui sont trop volumineux ou si une version jointe dépasse la limite de taille de 20 Mo d’un e-mail, vous recevrez une invitation à télécharger le fichier en utilisant OneDrive pour un partage plus simple.

Microsoft prévoit de lancer cette fonctionnalité vers septembre 2023. Elle sera d’abord disponible pour les utilisateurs d’Android, puis sera déployée sur d’autres plateformes peu de temps après.

Cette mise à jour sera particulièrement utile pour les personnes utilisant la version gratuite de Microsoft Outlook, en particulier celles qui ont les limites les plus strictes à la fois pour Outlook et OneDrive. Actuellement, la capacité de stockage gratuite pour Outlook est de 15 Go et pour OneDrive, de 5 Go. Avec la prochaine mise à jour, les utilisateurs gratuits de Microsoft disposeront d’un espace de stockage combiné de 20 Go à gérer entre ces deux services.

Pourquoi Microsoft a ajouté cette fonctionnalité à Outlook

Néanmoins, ces limitations font probablement partie de la stratégie de la marque pour encourager davantage d’utilisateurs gratuits à passer à ses services payants Microsoft 365. Les plans payants offrent des capacités de stockage plus importantes et réduisent les risques de congestion des e-mails. Opter pour ces options payantes serait également bénéfique pour l’entreprise d’un point de vue financier.

Microsoft n’est pas la seule entreprise à utiliser des limites de stockage sur les comptes gratuits pour inciter les utilisateurs à rejoindre son écosystème. Google propose 15 Go de stockage pour les comptes Gmail gratuits. Cela couvre également des services comme Google Photos, Google Workspace et Google Drive. Ces services peuvent rapidement consommer de l’espace de stockage, et lorsque cela se produit, Google présente deux choix : soit supprimer des données pour libérer de l’espace, soit acheter davantage de stockage grâce à ses offres Google One.

Actualité mobile et vidéo du moment