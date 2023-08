Quake II remaster maintenant disponible sur toutes les plateformes avec des graphismes améliorés, une IA et des fonctionnalités multijoueurs améliorées

Qu’est-il arrivé? Le Quake original a reçu un impressionnant remaster lors du QuakeCon il y a deux ans pour son 25e anniversaire. Maintenant, c’est au tour de la suite. Quake II vient de recevoir une révision plus approfondie de ses graphismes, de son intelligence artificielle, de son mode multijoueur et de ses fonctionnalités d’accessibilité. Ceux qui le possèdent sur les plateformes numériques PC recevront la mise à jour gratuitement grâce à un patch.

Une version remasterisée de Quake II est désormais disponible en téléchargement numérique pour 10 $ sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et consoles Xbox Series. La version PC est disponible sur Steam, GOG, le Microsoft Store et Game Pass. Les éditions physiques de Limited Run Games arriveront bientôt. Les développeurs ont également publié le code source du jeu. Les informations sur le remaster ont régulièrement fuité depuis la fin du mois dernier, commençant par une liste provenant du service d’évaluation de la Corée du Sud.

Tout comme le remaster de Quake original de 2021, la nouvelle version de Quake II améliore différents aspects du jeu tout en restant fidèle à la version originale de 1997. Elle comprend des ajouts aux graphismes, au gameplay, à l’interface utilisateur et au contenu. En plus de la campagne originale, la version remasterisée contient les deux packs d’extension et introduit un tout nouvel épisode de MachineGames. La nouvelle campagne, intitulée Call of the Machine, comprend 28 niveaux et une carte multijoueur. Le bundle comprend également Quake 64.

La nouvelle version de Quake II prend en charge le multijoueur en ligne, en réseau local et en écran partagé, ainsi que le mode coopératif sur toutes les plateformes avec une fonction de jeu interplateforme. L’écran partagé permet jusqu’à huit joueurs sur Xbox Series et PC, et quatre joueurs sur les autres plateformes. Les utilisateurs de manettes Nintendo et PlayStation peuvent utiliser le gyroscope pour viser.

Les joueurs peuvent terminer toutes les campagnes en solo ou en coopération. Les nouvelles mécaniques incluent des fichiers de sauvegarde, un système de réapparition, un système de pointage pour la communication et un système de vies facultatif pour un défi supplémentaire. Les ennemis de la campagne et les bots multijoueurs devraient afficher une meilleure prise de décision grâce au nouveau système d’intelligence artificielle du remaster. Ils peuvent mieux naviguer dans les environnements et déterminer la meilleure façon d’attaquer les joueurs. De plus, les moddeurs disposent d’outils améliorés pour intégrer des bots dans leurs créations.

Les améliorations apportées aux graphismes incluent de nouveaux effets d’éclairage, des ombres améliorées, une occlusion ambiante, de meilleurs matériaux, des animations plus fluides, et bien plus encore. Les nouvelles images et le mode écran partagé ont augmenté les exigences minimales du système, il vous faudra donc au moins un GeForce GTX 650Ti ou un Radeon HD7750 pour jouer au jeu, bien que les utilisateurs PC puissent revenir à la version originale. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series peuvent atteindre une résolution de 4K et un taux de rafraîchissement de 120Hz, tandis que toutes les autres consoles maintiennent les 60 images par seconde.

Le remaster ajoute également de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité, notamment un fort contraste, une police de caractères alternative, la possibilité de lire à voix haute les discussions par texte, la transcription des discussions vocales, des personnalisations de l’affichage des messages, des paramètres de contrôle alternatifs, et bien plus encore. Une boussole facultative peut aider les joueurs à naviguer dans les niveaux de la campagne.

