Oui, iOS 17 change l’emplacement du bouton « fin d’appel »

Un changement introduit par Apple avec la première version bêta d’iOS 17 en juin devient viral cette semaine. Dans le cadre de plusieurs changements apportés à l’application Téléphone et à l’expérience des appels, Apple a déplacé la position du bouton rouge « Fin ». Ce changement suscite beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, ce qui n’est peut-être pas surprenant.

Apple remanie une grande partie de l’application Téléphone et de l’expérience des appels dans iOS 17. Cela comprend l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles que les affiches de contact, les messageries vocales en direct, les messageries vocales FaceTime, et plus encore. La société a également redessiné l’interface qui apparaît sur l’écran de votre iPhone pendant un appel téléphonique.

Dans iOS 16 et les versions antérieures, le bouton de fin d’appel de l’iPhone était situé tout en bas de l’interface d’appel. Au-dessus, il y avait deux rangées distinctes de boutons pour des fonctionnalités telles que la mise en sourdine, le clavier, FaceTime, les contrôles audio, et plus encore.

Dans iOS 17, Apple a revu cette interface pour déplacer le tout vers le tiers inférieur de l’écran. Cela indique que le bouton « Fin » a été intégré avec d’autres boutons pour les contrôles audio, FaceTime, la mise en sourdine, l’ajout d’appelants et le clavier. Le bouton « Fin » n’est plus isolé, centré en bas de l’écran. Il est maintenant situé dans le coin inférieur droit de l’interface.

L’interface d’appel iOS 16

Il est évident pourquoi Apple a apporté ce changement dans iOS 17. L’une des plus grandes nouveautés est quelque chose appelé « affiches de contact », qui montre des images plein écran de la personne avec laquelle vous parlez au téléphone. Pour afficher l’image et l’œuvre d’art en plein écran, Apple a fait descendre les boutons. Cela est vrai même si la personne avec laquelle vous parlez n’a pas réellement configuré d’affiche de contact.

Cette fonctionnalité et ce changement sont inclus dans iOS 17 depuis la première version bêta sortie lors de la WWDC en juin. Cela devient « viral » cette semaine après avoir été signalé par CNBC mardi. Depuis lors, plusieurs autres médias ont également couvert le changement, y compris l’Associated Press. La version AP de l’histoire a ensuite été publiée sur plusieurs médias locaux via la syndication.

La réponse à ce changement semble plutôt négative de la part de nombreux utilisateurs d’iPhone, bien que je sois curieux de savoir ce que ces utilisateurs penseront une fois qu’ils auront réellement essayé iOS 17 et vu comment les affiches de contact sont mises en œuvre.

Néanmoins, il s’agit de l’un de ces changements intéressants d’iOS qui suscite une réception différente de la part de la base d’utilisateurs plus large de l’iPhone, au-delà de ceux d’entre nous qui ont installé la version bêta d’iOS 17 lorsqu’elle a été rendue disponible en juin.

