3 questions auxquelles vous serez certainement confronté lors d’un entretien technique

Personne n’aime les entretiens d’embauche : rechercher un nouvel emploi est tellement stressant que cela a donné naissance à ce qui est appelé l’anxiété liée aux entretiens d’embauche. Une enquête de la société de vérification des antécédents JDP a révélé que 93 % des personnes ont ressenti de l’anxiété lors des entretiens d’embauche.

Les entretiens sont, pour la plupart des candidats, une activité à enjeux élevés. La pression et l’anticipation peuvent entraîner du stress et de l’anxiété. Une des raisons est que ce n’est pas un processus facile pour obtenir un nouvel emploi, Forbes affirmant qu’en moyenne, 118 personnes postuleront pour un seul emploi.

Les experts affirment également qu’il peut falloir jusqu’à 10 candidatures pour que 47 % des demandeurs d’emploi reçoivent une invitation à un ou deux entretiens d’embauche. Et il y a aussi 38,3 % des candidats qui ne sont pas invités à un entretien du tout, même après 10 tentatives. Pas étonnant que les chercheurs d’emploi soient stressés.

Tri des candidatures par les recruteurs

La plupart des travailleurs technologiques et des travailleurs du secteur des connaissances seront conscients – et auront probablement participé – à au moins un appel ou entretien préliminaire avec un recruteur au cours de leur carrière. Il est facile de penser qu’il s’agit d’une simple vérification informelle, mais pour un recruteur ou un responsable du recrutement, c’est la première étape de tout le processus et les candidats doivent prendre cela au sérieux.