Comment transférer un profil Netflix d’un compte à un autre

Netflix, le service de streaming de choix de tout le monde pour toutes ses émissions et films préférés, est dans l’eau chaude depuis un certain temps. En regardant comment le service vous permettait auparavant de partager vos comptes avec vos amis, il s’assure maintenant que vous ne pouvez plus partager le compte avec vos amis.

Netflix déclare maintenant qu’il est préférable d’avoir votre propre compte Netflix au lieu de devoir partager un compte avec un ami. Alors, que se passe-t-il avec le profil que vous avez créé sur le compte Netflix de votre ami ? Les paramètres ainsi que la liste de visionnage créée par vous lorsque vous n’êtes plus en mesure d’utiliser le compte de votre ami ?

Eh bien, Netflix a veillé à ce que votre profil Netflix personnalisé à partir du compte de votre ami puisse désormais être facilement transféré vers un autre compte. Et oui, cela fonctionne également si vous créez un compte Netflix tout neuf. Cette nouvelle fonctionnalité s’appelle le transfert de profil. Si vous prévoyez de créer un nouveau compte Netflix, mais que vous souhaitez conserver tous les paramètres et informations de votre profil partagé sur le compte partagé, ce guide est pour vous.

Transférer ou exporter votre profil Netflix vers votre nouveau compte est un processus simple et facile. Mais, avant d’entrer dans les étapes que vous devez suivre pour transférer ou exporter votre profil Netflix, voici quelques choses que vous devez garder à l’esprit.

Quelles données seront transférées ?

Voici une liste des choses qui seront exportées à partir de votre profil Netflix :

Nom du profil et icônes

Liste de recommandations Netflix

Historique de visionnage

Évaluations

Durée

Informations sur le périphérique

Pays

Liste de continuité de visionnage

Titres de Ma liste

Sauvegardes de jeux et poignées de jeux

Paramètres de langue, sous-titres, doublage, lecture automatique, classifications de maturité, restrictions de visionnage

Participation aux tests, qualité de diffusion, notifications dans l’application

Quels profils peuvent être transférés

Votre profil doit remplir les critères suivants pour pouvoir exporter ou transférer votre profil Netflix :

Compte Netflix actif

Profil pour adulte (non profil enfant)

Pas de protection par un code PIN

Aucune adresse e-mail de profil n’y est associée

Comment activer les transferts de profil sur Netflix

Voici les étapes que vous pouvez suivre pour activer d’abord les transferts de profil sur Netflix pour votre compte :

Tout d’abord, assurez-vous de lancer l’application ou d’ouvrir le site Web et de vous connecter avec les informations d’identification de votre compte Netflix. Désormais, rendez-vous sur votre page Comptes.

Dans la section Paramètres, sélectionnez l’option Activer le transfert de profil. J’ai déjà activé cette option, donc j’ai l’option de la désactiver. Ne la désactivez pas si elle est déjà activée.

Enfin, choisissez Autoriser. Vous recevrez un e-mail de Netflix concernant les transferts de profil. Cliquez sur l’option Activer immédiatement dans votre e-mail. Votre profil Netflix est maintenant prêt à être transféré vers un nouveau compte ou un autre compte existant.

Commencer un nouveau profil Netflix avec le transfert de profil

Si vous prévoyez de créer un tout nouveau compte Netflix, vous pouvez toujours importer votre profil qui était présent sur le précédent compte Netflix que vous partagiez. Voici les étapes pour commencer votre nouveau compte Netflix avec les données de profil exportées.

Tout d’abord, ouvrez votre navigateur Web préféré et connectez-vous avec les informations de compte de votre précédent compte Netflix. Une fois connecté, cliquez sur votre profil pour ouvrir le menu déroulant et rendez-vous sur Comptes > Profils et contrôles parentaux > option Transférer les profils, cliquez dessus. Ou si vous voyez immédiatement l’option Transférer le profil dans le menu déroulant, choisissez cette option au lieu de Comptes.

Choisissez maintenant Démarrer le transfert de profil.

Cliquez sur l’option Un nouveau compte et cliquez sur Suivant.

Ensuite, saisissez simplement les informations de votre nouveau profil Netflix telles que l’adresse e-mail et votre mot de passe. Une fois le transfert terminé, vous serez connecté à votre nouveau compte Netflix.

Comment transférer un profil Netflix vers un compte Netflix existant

Vous pouvez également importer votre profil Netflix vers un compte Netflix que vous utilisez déjà depuis un certain temps. Voici les étapes à suivre pour effectuer le transfert de profil.

Lancez le navigateur Web et connectez-vous à Netflix à partir du compte vers lequel vous prévoyez d’exporter votre profil. Une fois connecté, cliquez sur votre profil pour ouvrir le menu déroulant et rendez-vous sur Comptes > Profils et contrôles parentaux > option Transférer les profils, cliquez dessus. Ou si vous voyez immédiatement l’option Transférer le profil dans le menu déroulant, choisissez cette option au lieu de Comptes.

Cliquez maintenant sur Démarrer le transfert de profil. Assurez-vous de sélectionner l’option Un compte existant.

Désormais, saisissez l’adresse e-mail et le mot de passe du compte vers lequel vous prévoyez de transférer votre profil. Enfin, confirmez le transfert en sélectionnant l’option Transférer le profil. Une fois le transfert de profil terminé, vous serez connecté au compte vers lequel vous avez transféré votre profil Netflix.

Points importants à noter

Vous ne pouvez pas dupliquer votre profil dans le même compte

Les transferts de profil ne fonctionneront pas avec une facturation par un tiers. Vous devrez changer votre mode de paiement ou simplement créer un nouveau compte

Vous pouvez terminer à tout moment un transfert de profil

Le transfert de votre profil Netflix est gratuit. Il n’y a aucun frais. Si quelqu’un dit que vous devez payer pour les transferts de profil, éloignez-vous de cela

Réflexions finales

Cela conclut le guide sur la manière de transférer ou d’exporter votre profil Netflix vers un nouveau compte Netflix ou un compte existant. Désormais que vous disposez de ces informations sur la possibilité de transférer la plupart de vos données d’un profil à un autre, il est préférable de les utiliser à un moment où Netflix supprime les comptes partagés par plusieurs personnes et non par des familles. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser ci-dessous.

