OnePlus Ace 2 Pro avec un capteur d’empreintes digitales optimisé à venir

Le OnePlus Ace 2 Pro fera ses débuts le 16 août en Chine. La société a dévoilé de nombreuses caractéristiques du téléphone grâce à des annonces officielles. Parmi elles, l’un des points forts est que le téléphone disposera d’un écran Q9+ fabriqué par BOE. Cet écran offre une résolution globale élevée et un taux de rafraîchissement plus fluide.

Ce qui est encore plus important, c’est que l’écran vous permet d’utiliser le téléphone même lorsque vos doigts sont mouillés. Mais à quoi sert un tel écran lorsque l’empreinte digitale à l’écran est peu fiable ? Eh bien, le OnePlus Ace 2 Pro a pris cela en compte. Le téléphone est conçu pour offrir la meilleure expérience d’empreinte digitale à l’écran possible.

Le OnePlus Ace 2 Pro est doté d’un placement redéfini du capteur d’empreintes digitales

Selon la dernière annonce, le OnePlus Ace 2 Pro sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales optique ultra-fin à l’écran. Il promet une expérience de déverrouillage digne d’un flagship. De plus, le capteur d’empreintes digitales du téléphone est placé 2 cm plus haut que les précédents téléphones OnePlus.

Mais que fera le placement 2 cm plus haut du capteur d’empreintes digitales à l’écran ? Selon le Président de OnePlus, Li Jie, les 2 cm ont augmenté le coût de production. Cependant, cela améliore l’expérience de déverrouillage du téléphone en assurant une meilleure accessibilité.

Ainsi, OnePlus continue de démontrer son engagement à offrir des produits hautement innovants sur le marché. Les autres caractéristiques confirmées du OnePlus Ace 2 Pro incluent un écran OLED 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un SoC Snapdragon 8 Gen 2, une charge rapide de 150 W et une batterie de 5000 mAh.

L’Ace 2 Pro sera également doté d’un stockage UFS 4.0 pouvant atteindre 1 To et de 24 Go de RAM LPDDR5x. Il fonctionnera sous ColorOS 13.1, basé sur Android 13. De plus, le téléphone devrait recevoir la mise à jour Android 14 très prochainement. Dans l’ensemble, les caractéristiques du téléphone ont l’air plutôt bonnes, et il devrait exceller en offrant une expérience de flagship redéfinie.

