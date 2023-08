Le Xiaomi MIX Fold 3 mesure 4,93 mm d’épaisseur une fois déplié, le plus fin des smartphones pliables à ce jour avec des caméras supérieures !

Xiaomi s’apprête à dévoiler le très attendu Xiaomi MIX Fold 3 lors d’un événement de lancement spécial prévu pour le 14 août. Cette dernière version de la gamme de smartphones pliables de Xiaomi promet d’apporter des améliorations substantielles par rapport à son prédécesseur.

Xiaomi MIX Fold 3

Le MIX Fold 3 sera équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2, pas de processeur de 3e génération par Qualcomm car le téléphone sera lancé le 14 août. Xiaomi MIX Fold 3 proposera une charge sans fil de 50W.

Bien que la confirmation officielle spécifie uniquement la capacité de charge sans fil de 50W, des fuites antérieures suggèrent la possibilité d’une charge filaire à 67W. La charge filaire et la capacité de la batterie ne sont pas encore révélées par les responsables de Xiaomi, mais ce que Xiaomi révèle sur l’autonomie de la batterie, c’est que le téléphone durera 1,34 jours.

Le Xiaomi MIX Fold 3 utilisera l’affichage E6 OLED fabriqué par Samsung, utilisé à la fois sur les écrans extérieur et intérieur, et ce panneau a une luminosité de 2600 nits. Le Xiaomi 13 Ultra précédemment introduit était également équipé d’un écran avec une luminosité de 2600 nits, mais Xiaomi a choisi d’utiliser un écran fabriqué par Samsung pour le MIX Fold 3 plutôt que l’écran fabriqué par l’entreprise chinoise Huaxing. Le Xiaomi Mix Fold 3 aura un écran intérieur de 8,02″ et un écran externe de 6,5″, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Comme mentionné dans notre article précédemment publié, le système de caméra du Xiaomi MIX Fold 3 sera le même que celui du Xiaomi 13 Ultra, et les images du teaser de Xiaomi confirment cette information. Le Xiaomi MIX Fold 3 sera équipé d’une configuration de caméra téléobjectif double capable de zoom optique de 3,2X et 5X.

Xiaomi n’a pas déclaré que le MIX Fold 3 et le 13 Ultra partageront la même configuration de caméra, mais Xiaomi a en réalité confirmé les fuites lorsqu’ils ont révélé que les objectifs télé du MIX Fold 3 auront la même plage de zoom que le 13 Ultra (3,2X et 5X).

Une réalisation notable du MIX Fold 3 est son statut de l’un des appareils pliables les plus fins, grâce au tout nouveau système de charnière de Xiaomi. Lorsqu’il est déplié, l’appareil mesure 4,93 mm d’épaisseur. L’épaisseur augmente à 9,8 mm une fois plié, ce qui le rend toujours incroyablement mince.

Xiaomi a introduit un système de charnière redessiné pour le MIX Fold 3, intégrant 14 pièces mobiles et un total de 198 pièces dans l’assemblage. Le modèle précédent, le MIX Fold 2, comportait 8 pièces mobiles et un total de 87 pièces. La complexité de la conception de la charnière dans le MIX Fold 3 contribue à rendre le téléphone mince.

La charnière est capable de maintenir le téléphone à mi-ouvert avec des angles compris entre 45° et 135°. TÜV Rheinland, un organisme respecté de tests et de certification, a vérifié la durabilité de la charnière, attestant de sa capacité à résister à 500 000 pliages. Le système de charnière redessiné a entraîné une réduction de 8% de la largeur de la charnière, accompagnée d’une impressionnante diminution de 17% de l’espace de la zone de la charnière. Ces améliorations de conception contribuent à une apparence plus fine de l’appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :