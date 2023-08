Les États-Unis interdisent les investissements américains dans l’industrie des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique en Chine

Qu’est-il arrivé ? Le rapport du mois dernier selon lequel le gouvernement américain prévoyait de restreindre les investissements tests en Chine s’est avéré exact après que le président Biden ait signé un décret présidentiel introduisant l’interdiction. Comme pour les sanctions liées aux puces, le gouvernement a déclaré que cette mesure empêcherait la Chine d’améliorer son armée, de développer des armes avancées et de nuire à la sécurité des États-Unis en utilisant l’argent des investisseurs américains.

Le décret autorise le Trésor américain à limiter ou interdire les investissements américains dans trois domaines du développement chinois : les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique. Les restrictions s’appliqueront à des « sous-ensembles restreints » de ces domaines, bien que l’administration n’ait jamais donné de détails sur leur nature.

Reuters écrit que cette mesure vise les entreprises de capital-investissement, les sociétés de capital-risque, les coentreprises et les investissements nouveau-nés.

Les États-Unis ont été frappés par des sanctions liées aux semi-conducteurs depuis longtemps. De nouvelles règles ont été introduites en août de l’année dernière qui restreignaient l’exportation d’outils de fabrication de puces vers la Chine.

En octobre, d’autres sanctions américaines ont été introduites. Elles restreignent l’expédition d’électronique fabriquée aux États-Unis ou d’autres articles que la Chine pourrait utiliser pour créer des outils ou des équipements de fabrication de puces. Elles empêchent également les entreprises non-chinoises d’autres pays d’utiliser des équipements américains pour servir les clients chinois, sauf si elles ont obtenu une licence des États-Unis. En janvier, les Pays-Bas et le Japon ont accepté de se joindre aux États-Unis dans la restriction des exportations d’outils de fabrication de puces.

Il est peu probable que les investissements américains actuels en Chine soient affectés, bien que des détails sur les transactions passées puissent être demandés. Le Trésor a ajouté qu’il s’attend à ce que certaines transactions soient exemptées, notamment celles dans des instruments négociables en bourse et les transferts intrasociétés des filiales américaines aux sociétés mères.

Dans une lettre adressée au Congrès, Biden a déclaré qu’il déclarait une urgence nationale afin de faire face à la menace de progrès de pays comme la Chine « dans les technologies sensibles et les produits essentiels aux capacités militaires, de renseignement, de surveillance ou de cyberactivité ».

Il est prévu que ces mesures soient mises en place l’année prochaine après plusieurs cycles de commentaires publics, dont une première période de 45 jours de commentaires.

La Chine, bien sûr, n’est pas satisfaite des nouvelles règles, affirmant être « gravement préoccupée » et se réservant le droit de prendre des mesures. Elle a averti que l’ordonnance américaine sapait l’ordre économique et commercial international et portait préjudice aux intérêts économiques et commerciaux des entreprises américaines elles-mêmes. Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington a déclaré que plus de 70 000 entreprises américaines font des affaires en Chine.

En juin, NVIDIA a averti que des restrictions accrues sur l’exportation de puces d’IA vers la Chine nuiraient à sa croissance future et pourraient entraîner une perte permanente d’opportunités pour l’industrie américaine de concourir sur l’un des plus grands marchés mondiaux.

Le gouvernement chinois avait déjà promis de riposter si l’administration Biden imposait de nouvelles limites aux technologies et aux capitaux entrant dans le pays. En juillet, la Chine a annoncé de nouveaux contrôles sur l’exportation du gallium et du germanium, deux métaux qui font partie intégrante de l’industrie des semi-conducteurs, des télécommunications et des véhicules électriques.

