GM ne plaisantait pas, même l’Escalade IQ à 130 000 dollars n’aura pas CarPlay

Plus tôt cette année, GM a annoncé qu’il abandonnerait CarPlay et Android Auto pour tous ses futurs véhicules électriques à partir de 2024 au profit d’un système propriétaire. Maintenant, le tout nouveau Cadillac Escalade IQ EV a été dévoilé avec un écran LED de 55 pouces massif qui pourrait offrir une expérience CarPlay incroyable. Alors, le SUV de luxe populaire de la société devenu un véhicule électrique bénéficiera-t-il d’une exception ? GM dit que non.

GM a justifié la construction d’un système d’infodivertissement personnalisé en disant qu’il souhaite répondre à des fonctionnalités spécifiques à ses VE, comme son système d’assistance à la conduite Super Cruise, et mieux comprendre la façon dont les clients conduisent et rechargent leurs véhicules.

Mais une partie importante de la restriction des clients à son système propriétaire est l’espoir de GM de créer une entreprise de services capable de générer entre 20 et 25 milliards de dollars de revenus d’abonnements d’ici 2030.

Et même si GM utilise la plateforme Android Automotive de Google pour construire son propre système, il n’inclura pas Android Auto.

Nous avons vu des critiques à la fois de la part des consommateurs et des concessionnaires de GM cet été. Et il y a également des données d’Apple qui indiquent que 79 % des acheteurs de voitures ne considéreront un véhicule que s’il dispose de CarPlay.

GM ne recule pas

Malgré les critiques et les preuves de cette mauvaise décision, GM poursuit sa décision.

Alors que son dernier VE a été officiellement dévoilé hier, l’entreprise a confirmé à The Verge que l’immense écran de 55 pouces du Cadillac Escalade IQ, d’une valeur de 130 000 à 175 000 dollars, n’aura pas CarPlay ou Android Auto.

Il n’est pas surprenant de voir GM s’obstiner avec sa décision de construire un système d’infodivertissement propriétaire, car il voit des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels en jeu.

Cependant, il est regrettable de voir GM considérer la situation comme tout ou rien au lieu d’offrir aux clients à la fois son système propriétaire et la possibilité d’utiliser CarPlay ou Android Auto.

Cet écran de pilier à pilier de 55 pouces de l’Escalade IQ aurait vraiment pu offrir une expérience CarPlay de nouvelle génération impressionnante qui aurait pu être bénéfique à la fois pour le constructeur automobile et les clients : une fidélité accrue grâce à une excellente expérience utilisateur et des clients ayant le choix entre un iPhone, un smartphone Android ou l’option d’infodivertissement de GM.

Fait intéressant, GM continue d’offrir CarPlay avec ses véhicules à essence, mais pour l’avenir prévisible, ceux qui recherchent un VE avec CarPlay devront chercher ailleurs.

