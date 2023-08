tvOS 17 Confirme que la Puce A17 est Exclusivement Réservée aux Modèles iPhone 15 Pro

La série iPhone 15 est presque à l’horizon. Comme pour les précédents événements d’Apple, Apple dévoilera officiellement ses derniers téléphones en septembre, dans seulement quelques semaines. À mesure que l’annonce officielle approche, de plus en plus de rapports concernant la série font surface.

Cependant, cette fois, l’information provient directement d’Apple. Au cas où vous ne posséderiez pas d’Apple TV, Apple a publié plusieurs versions bêta de tvOS 17. Et depuis la première bêta, Apple a ajouté plusieurs références pour ses appareils à venir. Les identifiants incluent iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone 16,1 et iPhone 16,2.

Quelle est l’importance des versions bêta de l’Apple TV OS ? Eh bien, le tvOS 17 a officiellement confirmé le chipset de toute la gamme.

Les modèles iPhone 15 non-Pro seront dotés de la puce A16

Initialement, les identifiants peuvent sembler confus. Eh bien, il faut savoir qu’Apple utilise des chiffres pour désigner les chipsets des appareils. Ici, « iPhone15,x » fait référence aux modèles iPhone 15 non-Pro et aux modèles iPhone 14 Pro.

En examinant la séquence du code tvOS 17, on peut supposer en toute sécurité que l’iPhone 15,4 et l’iPhone 15,5 sont les prochains iPhone 15 et 15 Plus. D’autre part, les « iPhone16,x » sont des identifiants pour les modèles Pro. Et cela a tout son sens puisqu’Apple fait référence à l’iPhone 13, 13 Pro, 14 et SE 3e génération comme « iPhone 14,x ».

D’après tous ces identifiants de référence, le code tvOS 17 a confirmé que les modèles d’iPhone non-Pro seront dotés d’une puce Apple A16. D’autre part, les modèles Pro seront équipés de la prochaine puce Apple A17.

Bien sûr, tout cela est assez prévisible car Apple réserve les chipsets nouvellement dévoilés pour les modèles Pro. D’autre part, les modèles non-Pro obtiennent le chipset de dernière génération. Mais il y avait des rumeurs qui suggéraient qu’Apple pourrait proposer l’A17 dans toute la gamme. Et le code tvOS 17 a essentiellement fait taire ces rumeurs.

D’autres modèles d’iPhone non commercialisés trouvés dans le code

Le code bêta d’Apple tvOS 17 a révélé quelques références de modèles d’iPhone intrigantes. Outre les identifiants de la série iPhone 15, le code comporte des références à l’iPhone 14,1 et à l’iPhone 14,9. Selon la séquence, ces identifiants sont des modèles d’iPhone avec une puce Apple A15.

Cependant, il est assez difficile de dire exactement à quoi ces références font allusion. Bien sûr, elles soulèvent la question de savoir s’il y aura d’autres modèles d’iPhone avec la puce A15 à l’avenir. Mais vous devez comprendre que de nombreux identifiants de modèles restent dans les codes d’Apple. Apple ne prend pas vraiment la peine de les supprimer.

Que pourraient signifier les identifiants iPhone14,1 et iPhone 14,9

Il existe des théories intéressantes derrière les identifiants 14,1 et 14,9. Micheal Burkhardt suggère que ces identifiants pourraient pointer vers l’iPhone SE 3e génération et l’iPhone 13 mini. Mais ces modèles existent déjà, donc pourquoi Apple les mentionne-t-elle dans le nouveau code ?

Eh bien, selon la théorie, Apple prévoit de les relancer avec un port USB-C. Comme vous le savez déjà, Apple passera entièrement à l’USB-C avec la sortie de la série iPhone 15. Nous avons déjà entendu des rapports selon lesquels Apple mettrait à jour les modèles d’iPhone 14 existants avec un port USB-C. Après tout, ces modèles seront disponibles dans le store officiel d’Apple pendant au moins un an de plus.

Une autre théorie suggère que l’une des références est pour un nouveau modèle d’iPhone SE. Mais nous ne le saurons pas avec certitude tant qu’il n’y aura pas plus d’informations officielles sur les appareils. Donc, prenez ces théories avec un grain de sel. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés dès que des informations concrètes seront disponibles.

