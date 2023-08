Le Xiaomi Band 8 Pro sera lancé le 14 août, avec un écran immense de 1,74 pouces

Xiaomi dévoilera les tout nouveaux produits le 14 août et le Xiaomi Band 8 Pro en fera partie. L’événement de lancement aura lieu le 14 août, mais Xiaomi a déjà dévoilé certaines des fonctionnalités de la prochaine montre connectée.

L’événement du 14 août de Xiaomi ne présentera pas seulement le Xiaomi Band 8 Pro, mais également d’autres produits notables tels que le Xiaomi Pad 6 Max, l’écran le plus grand jamais vu sur une tablette Xiaomi, et le Xiaomi MIX Fold 3, le pliable le plus fin à ce jour.

Xiaomi Band 8 Pro

Alors que le Xiaomi MIX Fold 3 et le Xiaomi Pad 6 Max devraient être les stars de l’année chez Xiaomi, le Xiaomi Band 8 Pro a également son importance. Xiaomi compte de nombreux fans qui ont apprécié leurs bracelets et montres connectées pendant des années, et le Xiaomi Band 8 Pro vise à devenir le meilleur nouveau bracelet connecté de l’entreprise.

Le Xiaomi Band 8 Pro arbore un écran rectangulaire, similaire au design du Band 7 Pro précédemment sorti. La taille de l’écran du Band 7 Pro est de 1,64 pouces, tandis que le Band 8 Pro atteint 1,74 pouces. Bien que l’augmentation de la taille de l’écran ne soit pas énorme, elle conviendra aux besoins de nombreux utilisateurs.

L’écran du Band 8 Pro peut afficher 16,7 millions de couleurs, ce qui indique qu’il possède un affichage 8 bits. L’écran de ce bracelet connecté fonctionne à 60 Hz et a une densité de pixels de 336 ppp.

Xiaomi pousse la taille du nouvel écran 1,74 pouces à un nouveau niveau grâce aux nouvelles fonctionnalités logicielles. Le Xiaomi Band 8 Pro permet aux utilisateurs d’ajouter plusieurs widgets sur l’écran, de sorte que plusieurs widgets peuvent être affichés simultanément. Le design des widgets pré-installés sur le bracelet connecté a également subi des changements significatifs par rapport aux anciennes séries Mi Band.

Le Xiaomi Band 8 Pro permettra également aux utilisateurs de définir une image de leur choix comme fond d’écran. Comme on peut le voir sur l’image teaser partagée, lorsque vous définissez une photo comme fond d’écran, l’heure apparaît en bas de l’écran, ce qui est un design très élégant et astucieux. Ce design de Xiaomi est assez similaire à celui de l’Apple Watch.

Le Xiaomi Band 8 Pro sera dévoilé le 14 août et cette date de lancement pourrait être exclusive à la Chine. Le lancement mondial de la montre pourrait avoir lieu dans les mois à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :