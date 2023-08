Le marché des PC montre des signes de reprise avec une augmentation de 17 % des livraisons de CPU dominées par Intel

En bref: Il semble que le marché des PC montre enfin des signes de reprise. Selon les nouvelles données de John Peddie Research (JPR), le nombre total d’expéditions de CPU clients au deuxième trimestre a augmenté de 17% par rapport au trimestre précédent. Intel a dominé les trois mois avec une augmentation massive de 23% de sa part de marché, tandis que la part d’AMD a diminué de 5,3%.

Le dernier rapport de JPR montre que les expéditions mondiales de CPU clients ont atteint 53,6 millions d’unités au deuxième trimestre 2023. C’est une augmentation par rapport aux 46 millions d’unités expédiées au T1. La chiffre est toujours en baisse par rapport à la même période de l’année dernière: les expéditions de CPU de bureau ont diminué de 23% en glissement annuel tandis que les notebooks ont baissé de 22%.

Il n’est pas étonnant de constater qu’Intel était l’entreprise dominante dans le domaine des CPU au cours de ce trimestre, grâce à ses notebooks et processeurs de bureau d’entrée de gamme de 13e génération largement disponibles. Cependant, AMD a sorti des options moins chères, ses APU Phoenix et Dragon Range pourraient trouver leur place dans plus de laptops, et les futurs APU Strix Point semblent prometteurs. Intel, pour sa part, a ses puces Raptor Lake Refresh et Meteor Lake en préparation – nous venons de voir des fuites montrant de bonnes augmentations de performances pour les Intel i5-14600K et i7-14700

Par ailleurs, les CPU pour notebooks étaient responsables de la grande majorité des expéditions de processeurs, représentant 72% des unités totales contre 28% pour les CPU de bureau.

« L’augmentation des expéditions de CPU clients par rapport au trimestre précédent est une nouvelle positive et bienvenue dans ce qui a été des résultats déprimants pour ce trimestre ainsi que pour les deux dernières années », a déclaré Jon Peddie. « Les iGPU (graphiques intégrés) ont également augmenté par rapport au trimestre précédent, ce qui n’est pas très surprenant étant donné que la plupart des CPUs ont des GPU intégrés. Les prévisions pour le prochain trimestre sont prudemment positives. AMD et Intel se dirigent vers le haut, même si c’est modestement. »

Le rapport de JPR corrobore la récente prédiction de la société d’analyse Canalys selon laquelle le marché des PC connaîtra une reprise plus tard en 2023. Elle a noté que les expéditions de bureaux et de notebooks atteignaient un point bas de 14 millions d’unités au T1, en baisse de 28% en glissement annuel en raison d’une faible demande dans tous les segments d’utilisateurs finaux.

Une autre société d’analyse a également noté une légère amélioration au deuxième trimestre. International Data Corporation (IDC) a écrit que les expéditions mondiales avaient baissé de 13,4% par rapport à la même période de l’année précédente – une baisse moins importante que celle enregistrée au T1. Un rapport préliminaire de l’IDC a pointé du doigt une faible demande des consommateurs et des clients commerciaux, des vents contraires macroéconomiques persistants et un changement des budgets informatiques comme facteurs ayant contribué à la baisse de 18 mois.

