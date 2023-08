Explication du retard de la Micro-LED Apple Watch, révélant les défis de fabrication

Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement explique le retard présumé de l’introduction de la première Apple Watch micro-LED, révélant les défis extrêmes de fabrication liés à l’arrivée de la prochaine génération de technologie d’affichage sur les produits Apple.

Alors que nous nous attendons à ce que la technologie micro-LED soit d’abord déployée sur l’Apple Watch avant d’être intégrée ultérieurement à l’iPhone, à l’iPad et au Mac, le rapport d’aujourd’hui suggère qu’un successeur du Vision Pro pourrait également bénéficier de cette nouvelle technologie à un stade relativement précoce…

Nous avons déjà exposé la feuille de route d’Apple pour les écrans, qui a commencé par un écran LCD IPS avec rétroéclairage classique.

Ensuite, il y a eu l’écran LCD IPS avec rétroéclairage miniLED. Apple l’a adopté pour les modèles d’iPad Pro et l’utilise désormais dans les MacBooks.

Le passage à l’OLED a commencé avec l’Apple Watch, avant de s’étendre aux iPhone à partir de l’iPhone X. Les iPad OLED sont attendus début de l’année prochaine, et les MacBooks suivront.

Comme son nom l’indique, le micro-LED est composé de versions miniatures de LED classiques, chaque pixel étant constitué d’un ensemble de ces micro-LED. Les micro-LED sont cent fois plus petites que les LED traditionnelles.

TrendForce a rapporté le mois dernier que la première Apple Watch micro-LED serait maintenant lancée en 2026, au lieu de 2025. Le retard serait dû au processus de fabrication difficile.

La taille minuscule des composants micro-LED rend leur fabrication extrêmement délicate, ce qui peut entraîner des taux de rendement faibles et des coûts élevés.

Le Elec rapporte aujourd’hui que LG a acheté un ensemble de brevets sur la micro-LED pour faciliter le processus.

Il explique que cette petite taille rend vraiment difficile de réussir du premier coup – du moins avec un rendement suffisamment élevé pour rendre la fabrication réalisable. La solution de contournement actuelle de LG implique un processus de réparation pour les écrans défectueux, mais cela coûte cher.

Les micro-LED représentent le plus grand défi du processus de transplantation de puces de quelques dizaines de micromètres (μm) dans une position précise. Parce que la puce micro-LED est petite et difficile à manipuler. Le faible rendement du processus de transcription nécessite un processus de réparation pour remplacer les micro-LED défectueux, ce qui entraîne tous des coûts plus élevés.