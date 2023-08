Disney+ augmente son prix d’abonnement de 27% et cible les partageurs de mots de passe

En bref : Appréciez-vous tellement regarder la version sans publicité de Disney+ que vous seriez prêt à payer davantage ? C’est une décision que les abonnés devront bientôt prendre car la société augmente le prix de son service populaire de 27 %. Elle augmente également le prix sans publicité de Hulu. Et ce n’est pas tout, Disney a révélé qu’elle « explorait activement des moyens de lutter contre le partage de comptes ».

À partir du 12 octobre, la version sans publicité de Disney+ augmente de 3 dollars par mois pour atteindre 13,99 dollars tandis que la version sans publicité de Hulu augmente également de 20 %, passant de 14,99 dollars à 17,99 dollars. Les tarifs des niveaux avec publicités des deux services restent inchangés. Cela indique que Disney a presque doublé le prix de Disney+ depuis son lancement en 2019.

Les prix des offres groupées augmentent également : Disney+, Hulu sans publicité et ESPN+ avec publicités passeront de 19,99 dollars par mois à 24,99 dollars par mois. Les trois services avec publicités coûteront 14,99 dollars par mois, soit une augmentation de 2 dollars par mois. Disney+ et Hulu avec publicités restent à 9,99 dollars et une nouvelle offre combinant les deux produits sans publicité sera lancée le 6 septembre pour 19,99 dollars par mois.

Il y a moins d’un an, Disney augmentait le prix de Disney+ par rapport à son prix attractif initial de 6,99 dollars. Le PDG Bob Iger a déclaré que la société n’avait pas connu de « churn significatif ni de perte d’abonnés » en 2022 à la suite de cette première augmentation de prix.

En plus de rapprocher ses prix de ceux de Netflix, Disney semble également imiter la répression du partage de mots de passe de son concurrent. Iger a déclaré qu’un « nombre significatif » de clients partagent leurs mots de passe, ajoutant que la société a la « capacité technique » de surveiller les connexions et qu’elle abordera cette question l’année prochaine.

« Bien qu’il soit probable que vous constatiez certains effets au cours de l’année calendaire 24, il est possible que […] les travaux ne soient pas terminés d’ici la fin de l’année calendaire », a déclaré Iger. « Nous avons certainement établi cela comme une priorité réelle et nous pensons en réalité qu’il y a ici une opportunité de nous aider à développer notre activité. »

Cette annonce intervient alors que le nombre d’abonnés de Disney+ aux États-Unis et au Canada a légèrement diminué, passant de 46,3 millions à 46 millions. Son service avec publicités compte maintenant 3,3 millions d’abonnés ; environ 40 % des nouveaux abonnés optent pour cette formule. Le service Hotstar de Disney basé en Inde a quant à lui perdu 12 millions d’abonnés depuis avril, mais cela est principalement dû à la perte des droits des matchs de cricket de l’Indian Premier League (IPL).

Disney vise à rendre rentable son activité de streaming d’ici septembre 2024. La division a perdu 512 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui explique probablement pourquoi elle ressent le besoin d’augmenter les prix. Iger semble penser que les pertes d’abonnés suite à cette augmentation seront une fois de plus insignifiantes, mais la deuxième augmentation de prix en moins de 12 mois pourrait lui donner tort, surtout à une époque d’incertitude économique où les personnes réduisent leurs dépenses.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :