Xiaomi Smart Band 8 Pro : Caractéristiques d’affichage et fonctionnalités révélées

Xiaomi s’apprête à lancer son dernier produit, le Smart Band 8 Pro. Il présente un écran plus grand par rapport à ses prédécesseurs. L’écran est passé à 1,74 pouces, le plaçant ainsi dans la catégorie des montres intelligentes modernes comme l’Apple Watch. Le lancement aura lieu la semaine prochaine en Chine.

Le prochain événement de lancement de Xiaomi, qui devrait durer environ trois heures, est prédit comme étant le plus long et le plus important de l’histoire de l’entreprise. Aux côtés du discours du cofondateur de Xiaomi, Lei Jun, l’événement devrait présenter une gamme de nouveaux produits Xiaomi. Nous avons déjà la confirmation que le Xiaomi Mix Fold 3 et le Xiaomi Pad 6 Max feront partie de la gamme.

Ajoutant à l’excitation, Xiaomi a récemment teasé la sortie du Smart Band 8 Pro le 14 août 2023. Ce bracelet intelligent sert d’amélioration à la version ordinaire du traqueur de fitness. Alors que le reste du monde utilise encore le Xiaomi Smart Band 7, disponible sur des plateformes comme Amazon, le marché chinois se prépare déjà pour le modèle Pro, avec un écran plus grand de 1,74 pouces, comme révélé par des affiches teasers sur le profil Weibo de Xiaomi Smart Ecology en Chine.

Comparé au panneau AMOLED de 1,64 pouces de son prédécesseur, l’écran du Smart Band 8 Pro est plus impressionnant. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, d’une densité de pixels de 336 ppi et d’un maximum de 16,7 millions de couleurs affichables. Ces caractéristiques le rapprochent des dimensions d’une montre intelligente. Xiaomi promet également une large gamme de bracelets interchangeables dans différentes couleurs et styles. Les « widgets » sur le Smart Band 8 Pro ressembleront à ceux que l’on trouve sur les montres intelligentes. Cela permettra aux utilisateurs de visualiser simultanément les lecteurs multimédias et les informations sur la fréquence cardiaque. De plus, ces widgets seront personnalisables pour répondre aux préférences individuelles.

Avec le lancement imminent, les fans de Xiaomi attendent avec impatience l’arrivée du Smart Band 8 Pro et d’autres produits passionnants qui seront présents lors de l’événement.

