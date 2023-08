L’Arabie Saoudite rend obligatoire l’USB-C pour les appareils électroniques avant l’iPhone 15.

L’iPhone 15 arrive le mois prochain et de multiples rumeurs suggèrent qu’Apple va enfin passer de son connecteur propriétaire Lightning à l’USB-C. Bien que cela présente de nombreux avantages, Apple se prépare probablement à une nouvelle loi de l’Union européenne qui rendra l’USB-C obligatoire pour les smartphones. Et maintenant, l’Arabie saoudite fait de même en obligeant les fabricants d’appareils à adopter le connecteur USB-C.

Les appareils vendus en Arabie saoudite doivent avoir l’USB-C

Comme le rapporte Khaleej Times (via GSMArena), l’autorité réglementaire locale de l’Arabie saoudite a déterminé que l’USB-C deviendra le connecteur standard pour les appareils électroniques. La première étape débutera le 1er janvier 2025, lorsque les nouveaux smartphones et accessoires tels que les écouteurs, les claviers, les haut-parleurs et les routeurs vendus dans le pays devront disposer de l’USB-C.

À la deuxième étape, qui commencera le 1er avril 2026, chaque ordinateur portable ou autre ordinateur portable (ce qui inclut les tablettes comme l’iPad) devra également avoir un connecteur USB-C.

Le régulateur local fait valoir que la décision a été prise pour « améliorer l’expérience utilisateur et réduire les coûts », car l’USB-C permet des vitesses de transfert de données plus rapides et contribue également à réduire les déchets électroniques en permettant aux utilisateurs d’avoir un seul câble pour tous leurs appareils. Dans l’Union européenne, une loi similaire entrera en vigueur le 28 décembre 2024.

D’autres pays envisagent également de rendre l’USB-C obligatoire. L’année dernière, l’agence réglementaire brésilienne Anatel a proposé d’exiger des fabricants de smartphones de remplacer tous les autres connecteurs par l’USB-C. Le département du commerce des États-Unis envisage également d’adopter une politique similaire à l’avenir, mais aucune décision n’a encore été prise.

Apple est la principale cible de telles lois

Bien que de telles lois soient destinées à tous les fabricants d’appareils, Apple est certainement l’entreprise la plus touchée. Cela s’explique par le fait que l’iPhone et des accessoires tels que les AirPods et la Magic Mouse reposent toujours sur le Lightning, un connecteur propriétaire introduit par l’entreprise en 2012.

Apple a commencé à passer à l’USB-C en 2015 avec le MacBook de 12 pouces, et depuis lors, il a progressivement amené le connecteur sur davantage d’appareils. Actuellement, toute la gamme Mac et iPad dispose de l’USB-C, tout comme les écouteurs Beats. Les modèles d’iPhone 15 devraient être les premiers à avoir l’USB-C au lieu du Lightning, ce qui aidera Apple à se conformer aux lois exigeant le nouveau connecteur.

Au début, certaines personnes pensaient qu’Apple pourrait créer des modèles d’iPhone spécifiques avec l’USB-C pour l’Europe, mais cela semble maintenant très improbable car de plus en plus de pays exigent un tel connecteur. Et comme l’iPhone aura l’USB-C, les accessoires tels que les AirPods devraient également être mis à jour avec le nouveau port dans un avenir proche.

