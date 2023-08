Qu’est-ce que le Bluetooth LE Audio? Quels appareils le prennent en charge ?

Bluetooth a maintenant plus de 20 ans. Et entre temps, cette technologie sans fil a connu de nombreuses versions et mises à jour. L’une des versions les plus excitantes est Bluetooth LE Audio, qui vient d’entrer dans l’espace audio grand public.

Cela dit, Bluetooth LE n’est pas nouveau. LE, qui indique Low Energy, a été lancé dès 2011. Et comme son nom l’indique, Bluetooth LE permet une transmission de données sans fil avec une consommation d’énergie beaucoup plus faible que la version classique. Et c’est à peu près la même chose pour LE Audio.

En termes simples, avec Bluetooth LE Audio, vous pouvez diffuser de l’audio sans fil vers des appareils sans vous soucier de la durée de vie de la batterie. La technologie est conçue pour consommer le moins d’énergie possible, vous permettant ainsi d’obtenir une autonomie prolongée sur les appareils compatibles.

Mais est-ce tout ce qu’il y a à savoir sur LE Audio ? Pas vraiment ! Il y a beaucoup plus de choses que vous devriez savoir sur cette technologie sans fil passionnante.

Qu’est-ce que Bluetooth LE Audio ?

Comme mentionné précédemment, Bluetooth LE Audio est un moyen économe en énergie pour transmettre de la musique sans fil d’un appareil à un autre. Généralement, la transmission se fait entre un smartphone et une enceinte sans fil ou une paire d’écouteurs sans fil.

La technologie a vu le jour en 2020. Cependant, Bluetooth SIG, l’organisation derrière Bluetooth, a confirmé les caractéristiques de LE Audio en juillet 2022. Selon Bluetooth SIG, cette technologie Bluetooth est le « plus grand projet de développement de caractéristiques de l’histoire de Bluetooth SIG ».

Comme discuté précédemment, Bluetooth LE Audio est basé sur Bluetooth LE, qui existe depuis longtemps. Mais le Bluetooth LE standard est uniquement adapté aux opérations où une connexion sans fil est nécessaire pendant une courte période. Et il fonctionne mieux lorsque vous transférez une petite quantité de données sans fil.

En revanche, Bluetooth LE Audio est conçu avec l’audio en tête. Cela rend la technologie sans fil parfaitement adaptée à la lecture de musique à partir d’une source vers un appareil audio compatible.

Les avantages de Bluetooth LE Audio

Bluetooth LE Audio est un format qui nécessite un nouveau codec audio. Découvrez le codec LC3, qui indique Low Complexity Communication Codec. Ce codec standardise la manière dont l’appareil doit transmettre les signaux audio via Bluetooth LE. Mais quels sont les avantages ? Passons-les en revue un par un.

Une meilleure qualité audio qu’avec un codec classique

La version classique de Bluetooth utilise par défaut le codec SBC. En comparaison, le codec LC3 apporté par LE Audio offre une meilleure qualité audio que le SBC. Selon Bluetooth SIG, le codec SBC peut encoder un flux audio de 1,5 Mbps en un flux de 345 Kbps.

En revanche, Bluetooth LE Audio peut le comprimer encore davantage, à 160 Kbps. En d’autres termes, le SBC nécessite une plus grande bande passante que le codec LC3. Cela indique une plus faible limitation de débit.

Cependant, comme le cite Bluetooth SIG, le test d’écoute réalisé avec LE Audio a permis d’obtenir un meilleur son que le codec Bluetooth classique.

Une meilleure autonomie de la batterie et une latence audio réduite

Comme Bluetooth LE Audio est plus économe en énergie, il devrait vous permettre d’obtenir une autonomie plus longue sur les appareils audio. Et cela s’applique à la fois à la source et à l’appareil audio.

Ce qui est plus important, c’est que LE Audio réduit la latence audio du flux sans fil. Selon Bluetooth SIG, la latence est de 20 à 30 ms. En comparaison, le codec SBC fonctionne entre 170 et 270 ms. C’est une énorme différence. Mais pourquoi la latence audio est-elle importante ?

Une latence audio plus faible permet une meilleure expérience audio. Lorsque la latence est extrêmement faible, vous entendez le son dès que la source le transmet.

Il en résulte moins de problèmes de synchronisation labiale lorsque vous regardez une émission de télévision, par exemple. C’est également une fonctionnalité importante pour les joueurs, car une faible latence audio est essentielle pour les jeux compétitifs.

Aucun frais de licence

Il existe des solutions audio qui offrent une latence plus faible et une meilleure qualité audio que le Bluetooth classique. Par exemple, vous avez l’aptX de Qualcomm. Mais pour intégrer ces solutions, les fabricants doivent payer des frais de licence, qui se traduisent finalement par le prix final du produit.

En revanche, Bluetooth LE Audio ne nécessite aucun frais de licence. Cela indique que les fabricants peuvent l’intégrer à leurs produits sans rien payer à Bluetooth SIG. Comme vous pouvez vous en douter, cela indique que les appareils compatibles ont des étiquettes de prix inférieures à celles des appareils avec aptX.

Plusieurs flux de données synchronisés sur Bluetooth LE Audio

Bluetooth LE Audio offre également plusieurs flux de données synchronisés. Qu’est-ce que cela indique ? Cela indique que vos deux écouteurs sans fil peuvent se connecter sans fil à votre téléphone, vous offrant ainsi un effet de son stéréo véritable sans fil (TWS).

Avoir les deux écouteurs connectés vous garantit une connexion plus fiable. Cette fonctionnalité éliminera également tout problème de synchronisation pouvant survenir entre l’écouteur droit et l’écouteur gauche.

En plus de cela, LE Audio permet de connecter différents ensembles d’appareils audio à une seule source. Cela indique que vous pouvez connecter à la fois une enceinte sans fil et une paire d’écouteurs sans fil à votre smartphone en même temps.

Meilleure portée et stabilité

Bluetooth LE Audio utilise quelque chose appelé Amélioration périodique de la diffusion. Cela permet à la technologie sans fil de mieux fonctionner sur de longues distances. Sans cette fonctionnalité, les appareils Bluetooth doivent envoyer les mêmes données plusieurs fois juste pour s’assurer qu’elles sont fournies.

Mais avec l’amélioration périodique de la diffusion, les appareils peuvent vérifier si les données ont été reçues, ce qui peut augmenter encore davantage l’autonomie de la batterie et réduire les coupures, les interruptions et les problèmes de déconnexion.

Quels sont les appareils qui prennent en charge Bluetooth LE Audio ?

L’un des premiers critères pour Bluetooth LE Audio est Bluetooth 5.2 ou supérieur. Mais tous les appareils avec Bluetooth 5.2 ou supérieur ne prendront pas en charge LE Audio. Certains resteront avec l’audio Bluetooth classique. Par exemple, les Sony WH-1000XM5 et Apple AirPods Pro 2 n’en sont pas équipés même s’ils disposent d’une puce Bluetooth moderne.

De plus, pour profiter de tout ce que LE Audio a à offrir, à la fois la source et l’appareil audio doivent le prendre en charge. Par exemple, la technologie ne fonctionnera pas si votre smartphone le prend en charge, mais pas les écouteurs.

