Les fuites Geekbench et CPU-Z indiquent une légère augmentation de fréquence de fréquence et une bonne amélioration des performances pour Core i5-14600K.

En résumé : Selon les informations les plus récentes, les prochains processeurs Intel de 14e génération auront un léger avantage de performance par rapport à Raptor Lake. De nouvelles images donnent une idée plus précise des performances de deux processeurs Meteor Lake.

Une nouvelle série de fuites montre les premières données de performance pour les processeurs Intel i5-14600K et i7-14700K, deux des plusieurs CPU que l’entreprise prévoit de dévoiler cet automne. Les nouvelles captures d’écran confirment une légère augmentation de la vitesse de fréquence pour le i5 par rapport à son homologue de 13e génération, ce qui pourrait entraîner une amélioration de la performance notable.

Des publications sur Twitter et Geekbench confirment les rumeurs selon lesquelles le 14600K maintiendrait les mêmes caractéristiques que l’i5 de Raptor Lake, avec 12 cœurs et 20 threads. Ces informations indiquent également que les autres CPUs de Meteor Lake auraient le même nombre de cœurs que leurs prédécesseurs, à l’exception de l’i7 qui passerait à 20 cœurs – 8 performances et 12 d’efficacité.

Les nouveaux benchmarks rejoignent également les rapports antérieurs concernant la vitesse maximale de fréquence de l’i5, qui est de 5,2GHz. L’une des captures d’écran montre une fenêtre du logiciel CPU-Z avec un multiplicateur de fréquence entre huit et 55, suggérant que le processeur pourrait atteindre 5,5GHz. Les résultats de CPU-Z et Geekbench apparaissent avec des cartes mères Z790 et le dernier fonctionne sur un système Windows 11 avec 32 Go de RAM DDR5.

Le score multi-cœur de Geekbench de 17 190 se compare favorablement au score de 14 666 de l’i5-13600K et montre une augmentation significative par rapport aux 11 676 de l’i5-12600K, ce qui suggère que le nouveau i5 pourrait être un CPU milieu de gamme respectable en fonction du prix.

Étant donné que Meteor Lake utilise la même prise LGA 1700 que les deux générations précédentes, il pourrait apporter une amélioration de performance facile mais non négligeable pour les utilisateurs de Raptor Lake ou Alder Lake. Des mises à jour du BIOS sont actuellement disponibles auprès des principaux fabricants de cartes mères.

Une autre capture d’écran montre un BIOS MSI montrant un i7-14700K fonctionnant à 6,3GHz avec une RAM DDR4 atteignant 4,6GHz. Cependant, il pourrait s’agir d’une surcadence conventionnelle, car les rumeurs antérieures indiquaient que le processeur atteindrait au maximum 5,4GHz.

Intel devrait probablement présenter Meteor Lake lors de son événement Innovation 2023 les 19 et 20 septembre à San Jose, en Californie. La gamme de processeurs devrait probablement être lancée fin octobre. Plus tard, les CPUs Arrow Lake de 15e génération, qui devraient offrir une augmentation de performance plus significative, bien que sur un nouveau socket, devraient arriver fin 2024 selon les informations récentes.



