Disney annonce une augmentation de prix pour Disney+ et Hulu, répression du partage de mots de passe.

Disney secoue son portefeuille de services de streaming à partir du mois prochain. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle augmenterait les prix de Disney+ et Hulu sans publicité, tout en déclarant qu’elle « explorait activement » des moyens de lutter contre le partage de mots de passe, similaire à ce que Netflix a récemment mis en place.

Augmentation des prix de Hulu et Disney+

Tout d’abord, Disney a annoncé ses plans pour augmenter les prix de Hulu sans publicité et de Disney+. Voici un aperçu des changements, qui entreront en vigueur le 12 octobre.

Disney+ avec publicités : 7,99 $ par mois (inchangé)

: 7,99 $ par mois (inchangé) Disney+ sans publicité : 13,99 $ par mois (au lieu de 10,99 $ par mois)

: 13,99 $ par mois (au lieu de 10,99 $ par mois) Hulu avec publicités : 7,99 $ par mois (inchangé)

: 7,99 $ par mois (inchangé) Hulu sans publicité : 17,99 $ par mois (au lieu de 14,99 $ par mois)

Mais en plus de ces augmentations de prix, Disney a également annoncé qu’il proposera un ensemble de Hulu et Disney+ (tous les deux sans publicité) pour 19,99 $ par mois. Ce nouvel ensemble sera lancé aux États-Unis le 6 septembre.

De plus, Disney a annoncé que les forfaits Hulu + Live TV verront une augmentation de prix de 7 $, le plan avec publicités passant à 76,99 $ et le plan sans publicité passant à 89,99 $. Le prix d’ESPN+ passera également de 9,99 $ à 10,99 $ par mois.

Une fin au partage de mots de passe

Lors de l’appel trimestriel sur les bénéfices de Disney avec les investisseurs aujourd’hui, le PDG Bob Iger a également abordé le sujet du partage de mots de passe sur Disney+ et Hulu. Selon Iger, la société « explore activement des moyens de lutter contre le partage de compte » et elle espère mettre en place des changements à partir de plus tard cette année.

« Nous explorons activement des moyens de lutter contre le partage de compte et les meilleures options pour que les abonnés payants partagent leurs comptes avec leurs amis et leur famille. Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos accords d’abonnés avec des conditions supplémentaires et nos politiques de partage. Et nous déploierons des tactiques de monétisation à partir de 2024. »

Iger n’a pas donné de données spécifiques sur le nombre de comptes Disney+ partagés en dehors des foyers individuels, mais il a déclaré que le nombre était « significatif ». Par conséquent, l’entreprise a fait du blocage du partage de mots de passe « une priorité absolue ».

« Nous avons déjà la capacité technique de surveiller une grande partie de cela, et je ne vais pas vous donner un nombre spécifique, sauf pour dire que c’est significatif. Nous avons certainement établi cela comme une vraie priorité, et nous pensons effectivement qu’il y a une opportunité ici pour nous aider à développer notre activité. »

Mais bien qu’Iger ait déclaré que les accords d’abonnement et les conditions seront modifiés plus tard cette année, il pourrait falloir plus de temps avant que des mises en œuvre techniques réelles pour bloquer le partage de mots de passe soient mises en place. Le PDG de Disney a suggéré un calendrier pour ces changements à partir de 2024.

