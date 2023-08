La fusion technologique ultime : Utiliser Windows 11 sur votre iPad

De nos jours, la différence entre un iPad de haute qualité comme l’iPad Pro et les meilleures tablettes Windows comme le Surface Pro 9 se réduit. Apple a apporté des modifications à iPadOS, ajoutant des fonctionnalités telles que Stage Manager pour le rendre plus similaire à un ordinateur portable. Mais ce n’est pas tout à fait la même chose, surtout parce qu’il n’a pas de configuration de bureau comme le font les tablettes Windows 11.

Imaginez pouvoir combiner les points forts des deux systèmes et utiliser Windows sur votre iPad? Vous ne remplacez pas réellement le système d’exploitation de l’iPad par Windows 11, et vous ne pouvez pas exécuter Windows directement sur l’iPad. Cependant, avec une connexion internet fonctionnelle, vous pouvez utiliser votre iPad pour accéder et utiliser Windows à distance. Si vous n’avez pas déjà un ordinateur Windows, vous pouvez utiliser Windows 365, un service proposé par Microsoft qui offre un accès à un PC basé sur le cloud. Et si vous possédez déjà un PC, vous pouvez diffuser et utiliser votre PC existant sur votre iPad via internet. Dans cet article, nous expliquerons ces deux méthodes.

Exécuter Windows 11 sur un iPad en utilisant Microsoft Remote Desktop

L’approche la plus simple pour beaucoup est d’utiliser Microsoft Remote Desktop pour exécuter Windows 11 sur un iPad. Avec cette méthode, vous pouvez diffuser le PC que vous possédez déjà en utilisant internet, puis y accéder et l’utiliser sur votre iPad. Assurez-vous simplement que votre PC exécute Windows 11 Pro, car cette fonctionnalité n’est pas proposée dans Windows 11 Home.

Téléchargez et installez l’application Remote Desktop Mobile sur votre iPad. Allumez le PC Windows 11 que vous souhaitez diffuser sur votre iPad. (Assurez-vous de l’avoir connecté à internet). Ouvrez l’application Paramètres sur votre PC Windows 11. Vérifiez la barre latérale à gauche et cliquez sur Systèmes. Choisissez Bureau à distance Activez l’interrupteur de Bureau à distance pour le mettre en position « On » et n’oubliez pas de noter le nom de votre PC. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement. Sur votre iPad, ouvrez l’application Microsoft Remote Desktop. Assurez-vous qu’elle est connectée au même réseau Wi-Fi que votre PC. Ensuite, cliquez sur l’icône + en bas et choisissez Ajouter un PC Maintenant, saisissez le nom de votre PC dans la zone de nom (le nom du PC que vous avez noté précédemment). Dans la colonne Compte d’utilisateur, choisissez Ajouter un compte d’utilisateur, puis saisissez les informations de compte de votre PC principal ici. Ensuite, vous pouvez donner à votre PC distant un nom convivial et appuyer sur le bouton Enregistrer. Maintenant, appuyez simplement sur le bouton Retour pour quitter la page de configuration. Notez également que vous devez activer certaines fonctionnalités importantes sur votre PC virtuel. Assurez-vous d’activer le son en sélectionnant Son, puis Lecture sur cet appareil. Vous pouvez également activer d’autres fonctionnalités telles que la caméra, le microphone, le presse-papiers et le stockage. Appuyez sur Enregistrer après avoir activé ces fonctionnalités pour terminer le processus. Pour commencer la session à distance, appuyez simplement sur l’icône de votre PC distant dans la liste de vos PC.

Pour mettre fin à la session Bureau à distance, cliquez simplement sur l’icône Microsoft Remote Desktop sur le côté gauche de l’écran et sélectionnez Déconnecter toutes les sessions PC.

L’exécution de Windows 11 sur iPad peut ralentir la réponse

Il est important de souligner que l’utilisation d’un PC à distance peut sembler un peu lente par rapport à l’utilisation du PC principal lui-même. Pour cette raison, vous pouvez rencontrer une réponse lente dans certaines conditions. Même si ce n’est pas totalement mauvais, vous pouvez certainement ressentir une différence de réponse par rapport à votre PC d’origine. La réactivité de votre PC distant dépend également de la vitesse de votre réseau. Les utilisateurs disposant d’un réseau rapide et stable peuvent ne pas voir de réponses plus lentes. Cependant, si votre réseau est instable et lent, vous rencontrerez beaucoup de latence sur votre bureau à distance.

Utiliser Windows 365 pour exécuter Windows 11 sur un iPad

Si vous n’avez pas de PC Windows et que vous souhaitez utiliser Windows 11 sur votre iPad, vous pouvez toujours le faire! Microsoft a un service appelé Windows 365 qui vous permet de diffuser un PC Windows depuis le cloud. C’est principalement destiné aux entreprises, mais les particuliers peuvent également l’utiliser. L’inscription est simple et vous disposez d’un mois gratuit pour commencer. Ensuite, vous payez au moins 32 $ par mois, en fonction du type de PC virtuel que vous choisissez.

A l’aide de votre iPad, rendez-vous sur la page d’inscription à Windows 365 et sélectionnez le plan qui convient à vos besoins. Sélectionnez l’option Acheter maintenant pour acheter votre plan. Suivez les instructions à l’écran pour créer un nouveau compte Microsoft 365 Business. L’étape suivante consiste à ajouter votre mode de paiement. Notez que vous ne serez pas facturé pour le premier mois d’utilisation de Microsoft 365. Maintenant, ouvrez le site web de Microsoft 365 dans votre navigateur et cliquez sur le bouton de téléchargement dans la barre latérale. Ensuite, recherchez Microsoft 365 pour iOS et sélectionnez Obtenir l’URL d’abonnement à côté. Assurez-vous de conserver l’URL quelque part sur votre appareil pour une utilisation ultérieure. Accédez à l’App Store sur votre iPad et téléchargez l’application mobile Remote Desktop. Après avoir téléchargé l’application, cliquez sur le signe plus « + » et choisissez Ajouter un espace de travail. Maintenant, collez l’URL que vous avez enregistrée précédemment ici pour terminer le processus.

Lorsque vous avez terminé, vous verrez le PC dans le cloud que vous avez ajouté précédemment dans la section Workspaces. Cliquez dessus pour commencer. Tant que votre connexion internet fonctionne, vous pouvez continuer à utiliser ce PC dans le cloud. Il fonctionne comme un PC Windows normal et s’adapte parfaitement à l’écran de votre iPad. Essayez cette méthode et vous l’apprécierez vraiment. Cela vous aidera à effectuer de nombreuses tâches liées aux PC en douceur, tout comme sur un ordinateur Windows de bureau normal.

Actualité mobile et vidéo du moment