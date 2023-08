8BitDo lance un adaptateur permettant d’utiliser des manettes modernes sur PS1 et PS2.

Pourquoi cela est important: Acquérir des manettes de jeu classiques fonctionnelles peut être presque aussi difficile et coûteux que d’obtenir leurs homologues de consoles discontinuées. L’une des principales catégories de produits de 8BitDo comprend des adaptateurs qui permettent aux manettes modernes de fonctionner sur des systèmes hérités. Ses dernières solutions sont destinées aux deux premières générations de consoles PlayStation.

Les propriétaires des consoles classiques de Sony, PlayStation et PlayStation 2, ont maintenant une autre option pour remplacer les manettes usées – le « Retro Receiver » de 8BitDo. Le Retro Receiver peut rendre les manettes modernes compatibles avec les deux consoles discontinuées puisque les ports de manettes de la PS1 et de la PS2 sont identiques. L’adaptateur est disponible sur le site marchand 8BitDo ou sur Amazon pour 25 $.

La meilleure caractéristique du récepteur rétro est sa connectivité Bluetooth. Les consoles vieillissantes précèdent les protocoles sans fil, ce qui indique que les manettes héritées sont câblées. Maintenant, les utilisateurs peuvent profiter du jeu sans fil. Cependant, le Retro Receiver prend également en charge une connexion USB passante pour la charge et le jeu tout en étant connecté. Le dernier récepteur de 8BitDo est le premier à utiliser USB-C – ses prédécesseurs utilisent des ports USB Micro.

Sans surprise, l’adaptateur fonctionne avec les manettes Nintendo, Sony et Microsoft des deux dernières générations de consoles : les manettes DualShock 4, DualSense, Xbox One, Xbox Series, Wii U Pro et Switch Pro. Il prend également en charge presque tous les gamepads spécialisés et joysticks d’arcade de 8BitDo.

Cependant, les joueurs doivent noter que certains jeux PS2 utilisent les boutons de pression du contrôleur PS2 pour recevoir des entrées différentes d’une demi-pression à une pression complète. Les jeux Gran Turismo et Metal Gear Solid sont les exemples les plus importants de mécaniques de gameplay principales utilisant ces entrées uniques. La plupart des manettes modernes ne disposent pas de cette fonctionnalité, alors soyez vigilant.

Le récepteur rétro pour PS1 et PS2 suit les adaptateurs similaires de 8BitDo pour la Nintendo Entertainment System, la Super Nintendo et la Sega Genesis, couvrant collectivement les consoles de jeux rétro les plus populaires. Comme ceux-ci, l’adaptateur PS1/PS2 ne nécessite aucune configuration initiale (autre que l’appairage), et la société affirme que sa connexion est sans retard. L’appareil est également prêt pour l’avenir car il peut recevoir des mises à jour du firmware.

Bien qu’il n’ait rien annoncé officiellement, 8BitDo pourrait éventuellement proposer des solutions pour des systèmes tels que Dreamcast, GameCube, Sega Saturn, Neo Geo, TurboGrafx et d’autres plates-formes classiques de niche. Cependant, il a récemment ouvert les précommandes pour son premier clavier mécanique à thème de console, qui sera disponible fin septembre. Le dispositif à 87 touches, au prix de 100 $, est disponible dans des couleurs évoquant les consoles NES et Famicom de Nintendo.

