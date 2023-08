AirTag continue à pallier l’incompétence de United lorsque le bagage enregistré « disparaît »

Nous avons vu d’innombrables histoires sur l’utilisation du traqueur d’objets AirTag d’Apple pour retrouver des bagages perdus. Une nouvelle histoire cette semaine détaille une fois de plus comment un couple de voyageurs aériens a utilisé l’AirTag pour retrouver leur bagage enregistré « perdu » et révèle une fois de plus le niveau impressionnant d’incompétence de United Airlines.

Le mois dernier, un magicien a révélé comment il avait utilisé l’AirTag pour localiser ses bagages manquants, que United Airlines avait laissés sur le tarmac. Le rebondissement de cette histoire, cependant, c’est que les employés de United ont refusé d’aller chercher le sac, alors il a acheté un deuxième billet d’avion et a pris les choses en main.

L’histoire de cette semaine suit le même fil conducteur, avec une solution encore plus spectaculaire. Comme le détaille CNN, Sandra Shuster et sa fille de 15 ans, Ruby, voyageaient de Baltimore à Denver avec une escale à l’aéroport O’Hare de Chicago. Lorsqu’elles sont arrivées à Denver, cependant, leur bagage enregistré contenant l’équipement de crosse d’une valeur de 2 000 $ de Ruby était introuvable.

Les représentants de United leur ont dit que leur sac arriverait de Chicago sur le prochain vol pour Denver à 8h30. Lorsque cela ne s’est pas produit, Shuster a appelé le service d’assistance de United et a reçu une toute autre version de l’histoire.

Cette fois-ci, on a dit à Shuster que le sac était à Baltimore, pas à Chicago, mais qu’il arriverait quand même plus tard dans la journée sur l’un des deux vols. À l’insu de United, cependant, le sac était équipé d’un AirTag, qui a révélé que le sac était à Chicago, pas à Baltimore. En réalité, le sac était assis dans la zone de restitution des bagages à O’Hare.

« Il s’agit d’un équipement spécifique, et nous devons le vérifier. Les compagnies aériennes se détériorent, les taux de bagages perdus augmentent, et je voulais savoir où il se trouvait – donc j’ai acheté la balise », a déclaré Shuster à CNN.

À ce stade, elle a réalisé que United lui faisait tourner en rond et ne savait vraiment pas où se trouvait le sac ni quand il arriverait. Elle a dit à United que le sac était à Chicago et leur a demandé de contacter l’équipe de United à O’Hare, mais on lui a dit qu’ils « n’avaient pas le droit » de le faire.

« Je leur ai dit que je pouvais le voir au Terminal 1 de la zone de restitution des bagages à Chicago, et ils ont dit ‘Nous n’avons aucun enregistrement’. Je leur ai demandé d’appeler Chicago, et ils ont dit ‘Non, nous n’avons pas le droit’. Ils ont dit qu’ils allaient mettre des notes dans le système et l’équipe des bagages s’en occuperait », a expliqué Shuster.

United a ensuite tenté de prétendre que Shuster avait le mauvais numéro de réclamation pour le sac, ce qui s’est avéré partiellement vrai. L’agent d’enregistrement de United à Baltimore avait attaché la mauvaise étiquette au sac de Shuster. Ils avaient attaché l’étiquette d’un autre passager voyageant uniquement de Baltimore à Chicago, c’est pourquoi le sac de Shuster a été déchargé et envoyé à la zone de récupération des bagages à Chicago au lieu d’être envoyé à sa destination finale, Denver.

United a ensuite dit à Shuster que le fait que l’AirTag était à Chicago ne signifiait pas nécessairement que le sac lui-même était à Chicago. On lui a dit de déposer une réclamation, d’accepter le remboursement de la compagnie aérienne et de passer à autre chose.

Cependant, Shuster était déterminée à retrouver le sac et l’équipement de crosse de sa fille. Sa solution ? Réserver un vol pour Chicago en utilisant ses miles et se rendre à la zone de récupération des bagages. C’est exactement ce qu’elle a fait et elle a retrouvé son sac à la zone de récupération des bagages en 30 secondes à peine.

Elle a ensuite entamé le processus pour se faire rembourser les miles qu’elle a utilisés pour réserver les vols aller-retour vers Chicago. Ce n’est qu’après que CNN a contacté United pour un commentaire que Shuster a enfin reçu le remboursement de 30 000 miles.

Malheureusement, ce sac a été mal étiqueté au début du voyage, ce qui a contribué au retard – nous nous excusons auprès de Mme Shuster, avons remboursé les miles utilisés et lui avons donné un crédit de voyage supplémentaire à utiliser pour un vol ultérieur. Nos équipes travaillent pour reconnecter nos clients avec leurs bagages le plus rapidement possible et nous regrettons de n’avoir pas pu livrer ce sac à Denver plus tôt.

Shuster a commenté la situation dans son interview avec CNN :

Ce qui était difficile à comprendre, c’est qu’il aurait suffi d’un appel à Chicago pour le localiser, et personne ne semblait capable de le faire. Pourquoi le gars de la zone de récupération des bagages à Denver ne pouvait-il pas appeler Chicago ? Cela aurait pris une minute. C’était un énorme tracas pour moi de prendre ma journée de congé et d’utiliser mes miles. Et il n’y a jamais eu d’excuse à aucun moment – mis à part un message sur Twitter disant « nous savons que cela a été frustrant et anxieux pour vous ». Vous ne pouvez pas me dire qu’à l’ère actuelle, avec toutes les technologies disponibles, ils ne peuvent pas résoudre ce genre de problème. Les compagnies aériennes doivent faire mieux.

Notre avis

Une chose semble claire, les compagnies aériennes sont plus que jamais sous pression pour retrouver les bagages perdus, grâce en grande partie aux AirTags.

Que les compagnies aériennes apportent réellement des changements systémiques pour réduire le nombre d’histoires comme celle-ci reste à voir. J’en doute. Nous avons déjà vu une compagnie aérienne prétendre qu’elle interdisait les AirTags sur ses vols, puis rapidement faire marche arrière sur ces plans.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :