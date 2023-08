Vivo Pad Air est officiel avec Snapdragon 870 et écran 2.8K

Il y a eu beaucoup de discussions sur une nouvelle tablette de Vivo. Après tout, l’appareil a récemment passé de nombreuses certifications. Maintenant, le vice-président de Vivo, Jia Jingdong, a enfin confirmé l’appareil. Il s’appelle le Vivo Pad Air, et c’est une excellente tablette pour le prix.

Vous vous demandez ce qui en réalité un excellent choix ? Le Vivo Pad Air dispose d’un SoC performant, d’une batterie de grande capacité, d’un superbe écran et, surtout, d’un système d’exploitation Android personnalisé qui offre spécifiquement une expérience de tablette fluide.

Principales caractéristiques du Vivo Pad Air

Conformément à l’annonce officielle du vice-président, le Vivo Pad Air est équipé d’un grand écran de 11,5 pouces. Il s’agit d’un panneau 2,8K avec un rapport d’aspect de 3:2. Mais ce qui est plus important, c’est qu’il est doté d’une gamme de couleurs DCI-P3 et d’une résolution de 2,8K, ce qui indique que l’écran peut délivrer des images vives et lumineuses.

Sous le capot, le Vivo Pad Air est équipé d’un SoC Snapdragon 870. Bien qu’il ne soit pas le dernier de Qualcomm, il offre toujours d’excellentes performances au quotidien. En réalité, il peut gérer facilement les applications et les jeux gourmands en ressources.

En ce qui concerne les jeux, l’écran dispose d’un impressionnant taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce taux de rafraîchissement garantira une expérience de jeu fluide et sans saccades. De plus, comme le cœur principal du CPU a une fréquence de fréquence de 3,2 GHz, la tablette devrait offrir des taux de rafraîchissement respectables dans la plupart des jeux.

Et le Vivo Pad Air dispose également d’une combinaison parfaite de RAM et de stockage. Il est équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Ainsi, les fichiers volumineux et les applications ou jeux exigeants ne poseront pas de problème.

En ce qui concerne la batterie, le Vivo Pad Air est doté d’une grande batterie de 8500mAH, ce qui est suffisant pour une journée complète de divertissement et de jeux. Et comme la tablette dispose d’une charge rapide de 44W, vous n’aurez pas à vous soucier de la faible autonomie de la batterie non plus.

Un autre aspect intéressant du Vivo Pad Air est le système d’exploitation. Il fonctionne sous Origin OS 3, qui est une adaptation personnalisée d’Android 13. Vivo a conçu cet OS en gardant les tablettes à l’esprit. Grâce à cela, vous devriez avoir une excellente expérience utilisateur globale avec la tablette.

Le logiciel apporte également des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, il dispose d’un mécanisme de partage intuitif. Il fonctionne comme Nearby Share, ce qui vous permet de partager facilement des fichiers de la tablette vers l’ordinateur et le téléphone. De plus, la tablette a un design léger et fin, ce qui vous permet de la transporter facilement.

Autres fonctionnalités, prix et disponibilité

Vivo a fait un excellent travail avec les fonctionnalités audio du Pad Air. Il dispose de quatre haut-parleurs logés dans des chambres sonores super grandes. Une telle configuration donne plus de profondeur à la sortie audio. De plus, vous trouverez des effets sonores Super Audio Computed. Ces derniers rendent la sortie audio plus immersive.

De plus, le Vivo Pad Air est destiné aux utilisateurs créatifs. Il est compatible avec le Pencil2, ce qui vous permet de prendre des notes intuitives et de dessiner sur l’écran avec une précision totale. Et l’esthétique globale de la tablette est également excellente. Il existe également d’autres fonctionnalités logicielles productives.

Il est disponible en rose, argent et bleu. Ils sont tous assez attrayants, mais je préfère l’option de couleur argent par rapport aux autres. Cela dit, il n’y a aucune information officielle sur le prix et la disponibilité du Vivo Pad Air.

Mais compte tenu du fait qu’il est équipé du Snapdragon 870, le prix devrait être inférieur à celui du Vivo Pad2. Et en ce qui concerne la disponibilité, elle devrait être assez similaire à celle du Vivo Pad2. Autrement dit, nous devrions voir Vivo lancer le Pad Air sur le marché mondial. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations sur la tablette seront disponibles.

