Qu’est-ce qui a provoqué la baisse du prix de vente moyen de l’iPhone

Le prix de vente moyen de l’iPhone aux États-Unis n’a pas cessé d’augmenter depuis 2017. Cependant, les analystes de CIRP ont remarqué que pour la première fois en six ans, le prix moyen a baissé au cours du trimestre de juin. En enquêtant sur ce qui se passe, la société a découvert le coupable le plus probable.

D’après les données de CIRP, le prix moyen de vente au détail de l’iPhone aux États-Unis est passé de 988 $ au trimestre de mars à 948 $ au trimestre de juin.

Si la capacité de stockage est un facteur déterminant du prix de l’iPhone, CIRP s’est concentrée sur les modèles que les consommateurs achètent dans sa dernière étude.

Un changement chez les clients d’iPhone en faveur des modèles « Pro »

Dans les données du trimestre de juin 2022, CIRP a constaté que 46 % des ventes étaient des iPhone 13 Pro ou Pro Max, tandis que les 13 mini et 13 représentaient 30 % des ventes.

Dans ce qui pourrait marquer le début d’un changement des ventes d’iPhone aux États-Unis, CIRP a découvert que pour le trimestre de juin 2023, 43 % des clients ont choisi un iPhone 14 Pro ou Pro Max, tandis que 36 % ont opté pour un 14 ou un 14 Plus.

Cela peut ne pas sembler être un grand changement, mais il y a un renversement notable – il y a un an, le 13 Pro représentait l’iPhone le plus vendu (29 % de la part).

Cette année pour le trimestre de juin, l’iPhone 14 a une part de ventes plus élevée avec 24 %, comparé au 14 Pro avec 21 % et au 14 Pro Max avec 22 %.

Ventes d’iPhone par modèle pour chaque trimestre indiqué

L’iPhone 14, avec un prix de détail conseillé de 799 $, est 200 $ moins cher que le 14 Pro et 300 $ moins cher que le 14 Pro Max, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un grand changement dans le volume des ventes pour avoir un impact sur le prix de vente moyen.

Nul doute que le remplacement de l’iPhone 13 mini par l’iPhone 14 Plus a contribué à maintenir le prix de vente moyen pour le trimestre de juin 2022 à 2023 relativement stable. Mais cela n’a pas suffi à compenser le changement des modèles « pro ».

Il sera intéressant de surveiller le prix de vente moyen et la répartition des modèles pour les trimestres de septembre et des fêtes chez Apple pour voir si la tendance se poursuit ou si les modèles iPhone 15 Pro seront plus attrayants.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :