Take-Two insiste sur l’étiquette de prix de 50 $ pour le portage de Red Dead Redemption sur PS4/Switch est « commercialement précise »

En bref : On peut facilement imaginer que la nouvelle d’un portage de Red Dead Redemption suscite beaucoup d’enthousiasme, mais pas quand il n’est disponible que sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et surtout pas quand Rockstar en demande 50 dollars. Mais Strauss Zelnick, PDG de la maison mère Take-Two, estime que c’est un prix juste, affirmant que 50 dollars pour un portage d’un jeu vieux de 13 ans sur des consoles de la génération précédente est « commercialement exact ».

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que Red Dead Redemption et son extension standalone sur les zombies, Undead Nightmare, seront disponibles dans un seul pack pour la PlayStation 4 et la Nintendo Switch à partir du 17 août.

Red Dead Redemption, la suite de Red Dead Revolver, a été très apprécié à sa sortie. Il était initialement disponible uniquement sur PlayStation 3 et Xbox 360, mais il peut également être joué sur Xbox One et Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité, où il peut être acheté pour 30 dollars. Il n’y a pas de version officielle sur PC, mais les utilisateurs peuvent y jouer en utilisant des émulateurs. RDR était également accessible sur PC via le service de streaming PlayStation Plus. Malheureusement, le jeu a été retiré du catalogue de Sony en 2022 après six années de disponibilité.

Le prix de 50 dollars du futur portage de Red Dead Redemption suscite des controverses parmi de nombreux joueurs, notamment en raison de son ancienneté, de l’absence de multijoueur, de l’absence de sortie sur PC et du prix de 30 dollars sur le Xbox Store.

Lorsqu’IGN a demandé à Zelnick pourquoi le prix du jeu était si élevé, le PDG a répondu : « C’est simplement ce que nous considérons comme le prix commercialement exact pour celui-ci. » Hannah Sage, EVP des finances chez Take-Two, a souligné que l’une des raisons principales de ce prix élevé est l’inclusion de l’extension Undead Nightmare, qui était extrêmement populaire à l’époque. Elle a qualifié le bundle de « très avantageux pour les consommateurs ». Encore une fois, de nombreuses personnes pourraient ne pas être d’accord avec cette affirmation – vous pouvez acheter tous les DLC, y compris Undead Nightmare, pour la version du Xbox Store pour 13 dollars, ce qui porte le total à 43 dollars. Il offre également du multijoueur et plusieurs améliorations.

IGN a également demandé la possibilité d’un portage sur PC, mais Zelnick a déclaré que les annonces de sortie de jeux étaient laissées aux développeurs.

