Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré alors que de plus en plus de régions ressentent les effets du réchauffement climatique

Qu’est-il arrivé récemment ? L’observatoire climatique de l’Union européenne a confirmé cette semaine que juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Dans son rapport, l’organisation a relevé les températures anormalement élevées enregistrées sur terre et en mer cet été et a averti des conséquences désastreuses si la hausse se poursuit sans relâche.

Selon un communiqué de presse de l’organisation européenne de surveillance du climat, la température mondiale moyenne de juillet, de 16,95°C (62,51°F), était supérieure de 0,33°C (0,59°F) au précédent record établi en juillet 2019, lorsque la température moyenne mondiale atteignait 16,63°C (32°F). De manière alarmante, les températures sont non seulement plus élevées que les dernières décennies de l’histoire enregistrée, mais selon Samantha Burgess, directrice adjointe du service de surveillance des changements climatiques Copernicus de l’UE, les températures mondiales n’ont pas été aussi élevées au cours des 120 000 dernières années de relevés observationnels et paléoclimatiques combinés.

La température moyenne mondiale de juillet 2023 était la plus élevée jamais enregistrée pour n’importe quel mois et supérieure de 1,5 degré Celsius (2,7°F) à la moyenne de 1850 à 1900. La température moyenne du mois était également supérieure de 0,72°C (1,3°F) à la moyenne de juillet 1991-2020, ce qui confirme davantage la hausse constante des températures que les personnes ont ressentie dans le monde entier. L’organisation a également révélé que juin 2023 a été le juin le plus chaud depuis au moins 1950.

Les effets néfastes des conditions météorologiques extrêmes sont ressentis par les populations du monde entier, mais la région la plus touchée par la hausse des températures cette année est l’Europe, où la plupart des pays méditerranéens ont enregistré des températures record cet été, entraînant des vagues de chaleur insupportables et des incendies de forêt dévastateurs. Aux côtés de l’Europe, la chaleur extrême a également fait des ravages en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie, avec des températures dépassant les 40°C (104°F) dans de nombreuses régions.

Dans l’ensemble, on estime que les températures mondiales ont augmenté de 1,2 degré Celsius (2,16°F) depuis les années 1800, principalement en raison de la combustion de combustibles fossiles au cours des dernières décennies. L’augmentation des températures a non seulement rendu les vagues de chaleur plus intenses, plus longues et plus fréquentes, mais a également entraîné des conditions météorologiques extrêmes, telles que des tempêtes et des inondations. Ces catastrophes ont détruit des moyens de subsistance, décimé le bétail et fait un nombre record de victimes humaines.

Les communautés côtières et l’écologie marine ont également beaucoup souffert de l’augmentation des températures, car les océans du monde ont établi de nouveaux records de chaleur cette année. La température de la surface des océans aurait atteint 20,96°C (69,7°F) le 30 juillet, battant le record de 20,95°C établi en mars 2016. Selon Burgess, 2023 est déjà « la troisième année la plus chaude à ce jour, avec une augmentation de 0,43°C (0,77°F) par rapport à la moyenne récente, et la température moyenne mond

