Voici les nouveautés de l’horloge mondiale réinventée dans watchOS 10

Sept applications natives de l’Apple Watch ont été remaniées avec watchOS 10, dont une est l’application World Clock qui a bénéficié d’une nouvelle esthétique magnifique. Suivez ce qui est nouveau avec l’application World Clock de l’Apple Watch dans watchOS 10.

watchOS 10 apporte une grande révision de l’expérience de l’Apple Watch avec une nouvelle interface utilisateur pour les widgets, des fonctionnalités de santé mentale telles que le suivi de l’humeur, de nouvelles faces de montre et des redesigns d’applications natives telles que Weather, Stocks, Maps, Messages, Heart Rate, Home et World Clock.

Comme le montre l’image ci-dessus, la nouvelle World Clock d’Apple Watch dans watchOS 10 présente un thème dynamique bleu, blanc et jaune qui change en fonction de l’heure de la journée.

Pour rappel, voici l’application World Clock dans watchOS 9 avec son design simple noir et orange:

La nouvelle application World Clock pour Apple Watch offre une nouvelle fonctionnalité lorsque vous faites défiler avec la Digital Crown et rend également plus facile de vérifier la différence de temps entre votre emplacement actuel et d’autres endroits du monde.

Quoi de neuf avec l’application World Clock pour Apple Watch dans watchOS 10?

watchOS 10 est maintenant disponible en version bêta, mais gardez à l’esprit que si vous l’installez sur votre Apple Watch, il n’y a aucun moyen de revenir à watchOS 9. Vous pouvez en savoir plus sur l’installation de la version bêta dans notre guide.

Si vous avez autorisé l’accès à la localisation pour l’application Clock sur l’iPhone / l’Apple Watch, vous verrez votre emplacement actuel lorsque vous lancez World Clock

L’heure actuelle est affichée en bas à gauche (et en haut à droite) avec le lever et le coucher du soleil dans le coin inférieur droit

Le défilement avec la Digital Crown vous donne maintenant un aperçu visuel de la manière dont le jour se transforme en nuit pour l’emplacement que vous regardez en fonction de l’heure L’interface utilisateur passe d’un bleu clair à un dégradé au coucher du soleil à un bleu foncé



Appuyez sur X en haut à gauche pour revenir à l’heure actuelle

Appuyez sur l’icône des trois lignes en haut à gauche pour voir tous les emplacements enregistrés

Vous pouvez rapidement réorganiser les emplacements en les maintenant enfoncés et en les faisant glisser dans un nouvel ordre

Les emplacements sont synchronisés entre l’iPhone et l’Apple Watch, mais vous pouvez ajouter des emplacements en bas de la vue de la liste

Actuellement, lorsque vous regardez un emplacement différent de votre emplacement actuel, l’heure relative de votre emplacement actuel apparaîtra en jaune dans le coin supérieur droit, avec l’heure de l’emplacement que vous regardez dans le coin inférieur gauche

Le décalage du fuseau horaire apparaîtra également dans le coin inférieur gauche

Comme cela se produit, la nouvelle interface utilisateur de World Clock est unique à watchOS 10 – l’ancienne interface utilisateur noire et orange reste sur l’iPhone avec iOS 17.

Que pensez-vous du nouveau World Clock pour Apple Watch? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux!

Plus de tutoriels Netcost-security.fr:

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :