Apple parmi les entreprises technologiques intéressées par les droits de diffusion locale de la NBA alors que Bally Sports décline

Apple TV+ est le foyer d’un catalogue croissant de drames et de documentaires sur le basketball. À l’avenir, Apple pourrait éventuellement ajouter des matchs en direct de la NBA à sa programmation, selon Bloomberg.

D’après Bloomberg, Apple aurait exprimé son intérêt pour l’acquisition des droits de diffusion de la NBA plus tôt cette année, mais ces contrats sont détenus par Warner Bros. Discovery et ESPN, une filiale de Disney. Si certains de ces droits devenaient disponibles, cependant, Apple pourrait être présent à la table des enchères.

Bloomberg rapporte que bien que WBD et ESPN bénéficient d’une fenêtre de négociation exclusive pour renouveler leurs contrats, des sources indiquent que la NBA souhaite « dédier un ensemble de matchs à une troisième entreprise dans son prochain contrat » qui entrera en vigueur après 2025.

La publication rapporte également qu’Apple fait partie d’un groupe restreint d’entreprises qui pourraient acquérir les droits de diffusion des matchs de la NBA localement alors que Diamond Sports est en faillite.

Le dernier développement résulte de la faillite de Bally Sports, le service de streaming sportif détenu par Diamond qui n’a pas pu honorer ses contrats existants.

Les droits numériques de diffusion des matchs accordés à Bally doivent aller ailleurs. Des entreprises comme Apple, Amazon, Disney et YouTube sont toutes susceptibles de prendre les droits de diffusion abandonnés par Bally.

Le défi pour Apple, du moins, est de constituer un ensemble de droits suffisamment attractif pour les clients. Alors qu’ESPN peut diffuser les matchs à l’échelle nationale, les droits locaux sont plus difficiles à vendre.

Selon Bloomberg, tout accord de diffusion en continu pour Apple devrait inclure suffisamment de droits d’équipe pour que l’effort en vaille la peine. Le rapport mentionne également que la Ligue nationale de hockey surveille les engagements de Diamond à l’avenir.

Apple détient actuellement les droits de diffusion de la Major League Soccer à l’international ainsi que deux matchs de la MLB par semaine avec le Vendredi Soir Baseball.

Aucun de ces services n’est soumis à des restrictions de blackout. C’est bien différent de créer un package d’abonnement sportif composé de droits de diffusion définis par de nombreux marchés différents.

Par ailleurs, Apple s’est également retiré de la table des négociations avec la National Football League après avoir presque remporté les droits du NFL Sunday Ticket plus tôt cette année en raison de conditions défavorables. YouTube a finalement acheté ces droits à partir de la prochaine saison de la NFL.

Quoi qu’il en soit, obtenir les droits de diffusion locaux de la NBA hors des mains de Bally Sports est une victoire pour tous. Apple, Amazon, Disney et YouTube sont tous beaucoup plus capables de créer une expérience vidéo en direct de qualité que ce que Diamond a pu réaliser via Bally.

