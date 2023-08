Confirmé : OnePlus Ace 2 Pro arbore une charge super flash de 150W

OnePlus dévoilera son dernier smartphone, l’Ace 2 Pro, en Chine le 16 août. La société suscite l’engouement avant le lancement en mettant en avant la technologie de charge ultra rapide 150W SuperVOOC S du téléphone. Elle affirme qu’elle est efficace à 99% et peut charger complètement la batterie de 5 000 mAh en seulement 17 minutes.

Développée en interne, la technologie SuperVOOC S est conçue pour être douce avec la batterie. Elle aura une durée de vie d’au moins quatre ans avec une rétention de capacité de 80%. Le téléphone sera fourni avec un chargeur GaN 150W et un câble USB C vers C. Et le chargeur est également capable de délivrer 45W via l’USB Power Delivery pour d’autres appareils portables.

OnePlus Ace 2 Pro : Dévoilement de la charge révolutionnaire 150W SuperVOOC S et du support du protocole UFCS

L’Ace 2 Pro de OnePlus est remarquable pour être le premier smartphone de la société à prendre en charge le protocole de caractéristique de charge universelle rapide (UFCS), un effort conjoint d’Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei et de l’Académie chinoise de technologie de l’information et des communications pour promouvoir la compatibilité entre les différentes normes de charge rapide propriétaires.

La priorité de OnePlus pour la charge rapide et la longévité de la batterie est une sage décision, car ce sont des problèmes majeurs pour les utilisateurs de smartphones. Avec l’Ace 2 Pro, la société cherche à se différencier de la concurrence en proposant une solution qui répond à ces préoccupations.

L’Ace 2 Pro sera doté d’un hardware sérieux sous le capot, notamment une puce Qualcomm Snapdragon 870, un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et une configuration de quadruple caméra avec un capteur principal de 64 MP. Le téléphone sera également fourni avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Globallement, le OnePlus Ace 2 Pro s’annonce comme un smartphone haut de gamme qui coche toutes les cases pour les utilisateurs exigeants. Avec sa charge ultra-rapide, sa longue durée de vie de batterie et ses composants haut de gamme, l’Ace 2 Pro est destiné à jouer un rôle majeur sur le marché très concurrentiel des smartphones. Nous surveillerons de près le compte Weibo de OnePlus pour plus de détails avant le dévoilement officiel le 16 août.

Actualité mobile et vidéo du moment