Le rédacteur en chef de Gizmodo poursuit Apple, affirmant que le film ‘Tetris’ sur TV+ s’inspire de son livre

En mars, Apple TV+ a lancé son nouveau film « Tetris » avec Taron Egerton, basé sur des faits réels, qui raconte l’histoire de l’introduction du célèbre jeu de casse-tête aux États-Unis.

Cependant, une nouvelle action en justice accuse Apple, la Tetris Company et d’autres de s’être inspirés d’un livre écrit par le rédacteur en chef de Gizmodo comme base du film.

Selon Reuters, l’action en justice a été déposée par Dan Ackerman contre Apple, le scénariste Noah Pink, Marv Studios, la Tetris Company et d’autres personnes. L’action en justice soutient que « Tetris » est « substantiellement similaire à presque tous égards essentiels » à son livre publié en 2016 intitulé « The Tetris Effect ».

L’action en justice déclare :

« Le film intitulé « Tetris » démontre la confiscation de l’œuvre originale de Dan Ackerman et la création de son livre « The Tetris Effect ».

« Le livre du demandeur a adopté une approche unique pour écrire l’histoire réelle de Tetris, en utilisant non seulement les faits historiques, mais également sa propre recherche originale et son ingéniosité pour créer un livre de récit de non-fiction captivant dans le style d’un thriller d’espionnage de la Guerre froide. »

« Le chef-d’œuvre littéraire de M. Ackerman, contrairement à d’autres articles et écrits, a abandonné l’accent mis sur le gameplay et les fans, et s’est plutôt concentré sur le récit environnant, les séquences d’action et la relation antagoniste entre les joueurs. »

« C’est l’approche identique qu’ont adoptée les défendeurs pour le film Tetris, sans distinction matérielle notable, mais souvent en répondant exactement au même sentiment, ton, approche et scènes que le livre avait présentés plusieurs années auparavant. »

« Il est clair, comme le démontre le présent document, que le film Tetris est substantiellement similaire presque à tous égards essentiels, y compris des chapitres et des pages spécifiques dudit livre qui ont simplement été adaptés du livre au film, sans la connaissance, l’autorisation ou le consentement du demandeur. »

Ackerman affirme avoir envoyé une copie préalable de « The Tetris Effect » à la Tetris Company en juillet 2016. Cependant, la PDG Maya Rogers aurait instruit l’entreprise de ne « concéder aucune licence de la propriété intellectuelle Tetris, telle que son nom et son image, pour un projet de film ou de télévision ».

L’action en justice ajoute que la Tetris Company a envoyé une lettre de cessation et de désistement à l’agent d’Ackerman, menaçant d’intenter une action en justice si Ackerman « poursuivait » des options de licence, telles que des émissions de télévision et des films, pour son livre.

« Une source importante de revenus pour un écrivain, tel que M. Ackerman, est d’optionner ou de concéder en licence son travail pour des films et des émissions de télévision. Par conséquent, la Tetris Company ne cherchait pas à arrêter toute diffusion d’une prétendue violation du droit d’auteur, mais plutôt, à mener une attaque économique contre l’ensemble de l’activité de M. Ackerman afin de pouvoir exploiter les opportunités présentées par le livre de M. Ackerman, à l’exclusion des possibilités commerciales de M. Ackerman sans avoir à le créditer ou à le rémunérer équitablement. »

Au lieu de cela, l’action en justice indique que la Tetris Company a ensuite commencé à travailler sur son propre projet de film lié à l’histoire de l’entreprise, utilisant apparemment l’œuvre d’Ackerman comme base du scénario.

« Après avoir examiné l’intégralité du livre écrit par M. Ackerman, Mme Rogers a ensuite utilisé l’œuvre de M. Ackerman, pour laquelle le défendeur Pink a développé un scénario, dont le contenu a été pris dans le livre et transformé de manière trompeuse en un projet cinématographique sans que le demandeur en ait connaissance ou donne son consentement, sans aucune option ou licence. »

« La Tetris Company a refusé d’accorder une licence de propriété intellectuelle Tetris pour tout projet associé au livre de M. Ackerman. Cela a été fait sur ordre et à la demande de Mme Rogers afin qu’elle et la Tetris Company puissent poursuivre leur propre projet et leurs opportunités basés sur le livre de M. Ackerman sans le rémunérer. »

« Le « manuscrit » du livre « Tetris Effect » a été utilisé par Mme Rogers et M. Pink pour élaborer le scénario de M. Pink, et le scénario de M. Pink a été présenté comme sa création originale, même s’il était clairement basé sur le livre de M. Ackerman. »

En mars 2023, lorsque la bande-annonce de « Tetris » est sortie, Ackerman a « immédiatement reconnu la similitude substantielle » avec son livre. Une lettre de cessation et de désistement a ensuite été envoyée, demandant que « le film ne soit pas diffusé tant que certaines questions juridiques ne seraient pas réglées. » L’action en justice déclare qu’Apple était au courant de la lettre de cessation et de désistement mais a quand même procédé à la sortie du film sur Apple TV+ une semaine plus tard.

Dans le cadre de l’action en justice, Ackerman demande :

– Des dommages-intérêts compensatoires et punitifs d’un montant égal à 3 % du budget total de production du film Tetris.

– Une indemnité d’intérêts préjudiciaires et post-judiciaires dans la limite maximale autorisée par la loi.

– Toute autre réparation que le tribunal estime juste et appropriée.

Le film « Tetris » a été bien accueilli par les téléspectateurs et les critiques, obtenant un taux de satisfaction de 82 % sur Rotten Tomatoes. Les données de tierces parties suggèrent également que le film figurait parmi les 10 émissions de télévision et films les plus diffusés la semaine suivant sa sortie.

