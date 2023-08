WTF ?! Google reçoit régulièrement un flux constant de demandes de suppression d’URL contrefaisantes de ses résultats de recherche et de ses index web. Bien que Mountain View soit tout à fait disposée à collaborer avec des entreprises tierces et des cabinets d’avocats, une récente augmentation de ces demandes de suppression a été imputée à une seule entreprise, ce qui a causé de la confusion.

Google fournit un rapport de transparence régulièrement mis à jour concernant la suppression de contenu web en raison de violations du droit d’auteur. Les cabinets d’avocats et d’autres organisations peuvent soumettre un test de DMCA à l’entreprise, en site de ventes les URL contrefaisantes. Google peut ensuite « délister » ces URL en les supprimant de ses résultats de recherche web. Bien que le processus de retrait DMCA soit bien établi, certaines entreprises profitent de l’approche coopérative de Google en inondant la plateforme d’un nombre excessif de demandes de retrait.

Au mois d’octobre 2022, Google avait supprimé environ six milliards d’URL. Il a fallu une décennie aux entreprises web et à plus de 326 000 titulaires de droits pour en arriver là, les 10 organisations les plus actives ayant soumis près de 2,5 milliards d’URL, soit plus de 40 % du total des demandes. Le dernier rapport de transparence met en évidence une augmentation rapide et substantielle des demandes de retrait attribuées à MG Premium, la maison mère de PornHub.

Selon le dernier rapport de Google, MG Premium Ltd. a envoyé plus de 866 millions de test de DMCA en moins d’un an. La société lutte activement contre les sites web « non autorisés » qui exploitent du contenu officiel de PornHub, ce qui a entraîné une augmentation significative des demandes de retrait à partir du début de l’année 2023. L’année dernière, MG Premium a remporté un procès contre Daftsex devant un tribunal fédéral américain ; cependant, le site continue de fonctionner malgré cette victoire judiciaire.

Après que son domaine principal .com ait été supprimé, Daftsex a simplement commencé à utiliser des domaines alternatifs qui sont encore actifs à ce jour. En seulement quelques mois, MG Premium a envoyé plus d’un quart de milliard de demandes de retrait DMCA liées à dsex.to, daft.sex et d’autres domaines alternatifs associés au service de streaming osé de Daftsex.

Pendant sa frénésie de retrait, MG Premium était responsable de l’envoi à Google d’une moyenne de deux millions de demandes de DMCA par jour. Bien que les volumes se soient depuis réduits, l’entreprise a indéniablement contribué de manière significative à la récente réalisation par Google du jalon de sept milliards de demandes de suppression d’URL. Ce chiffre concerne les URL signalées à Google, englobant les doublons ou même les pages web qui ne faisaient pas partie de l’index web de l’entreprise.

Pour éviter de parcourir à l’avenir des URL contrefaisantes et non indexées, Google maintient une « liste de surveillance » spéciale. Malgré l’atteinte du jalon des sept milliards, la société rejette des millions de demandes de retrait lorsqu’elles ne fournissent pas de liens clairs vers un contenu contrefaisant. Ces rejets englobent également des URL légitimes provenant de plateformes telles que Netflix, la NASA, la Maison Blanche ou même le FBI, qui ont été incorrectement signalées comme des violations du droit d’auteur.

