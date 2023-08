Les problèmes des SSD portables SanDisk persistent après la mise à jour du firmware

En résumé : Plus tôt cette année, Western Digital a annoncé une mise à jour du firmware pour résoudre les problèmes rencontrés par certains utilisateurs avec les SSD SanDisk Extreme Portable, Extreme Pro Portable et My Passport. La mise à jour a été lancée comme prévu, mais des mois plus tard, il semble que certains rencontrent toujours des problèmes.

Sean Hollister de The Verge rapporte que Vjeran Pavic, producteur superviseur, a récemment perdu 3 To de vidéos stockées sur un SSD SanDisk Extreme. Le pire, c’est que ce n’est pas la première fois que Pavic perd des données sur un disque SanDisk.

Comme le relate The Verge, Pavic avait perdu 4 To de clips vidéo plus tôt cette année sur un autre SSD SanDisk Extreme Pro Portable. Lee Hutchinson d’Ars Technica a également vu deux disques Extreme Pro Portable de 2 To rendre l’âme.

Peu de temps après l’article de The Verge, Western Digital a publié une mise à jour du firmware. Début juin, ils ont envoyé à Pavic un disque de remplacement en lequel il commençait à peine à avoir confiance. Comme le dit l’adage, trompe-moi une fois…

Pavic n’a perdu aucune donnée du premier disque car son contenu avait déjà été sauvegardé ailleurs, mais il semble qu’il n’ait pas eu autant de chance la deuxième fois.

Cela dit, « perdu » n’indique pas nécessairement « disparu » dans le monde des données numériques. Mais comme le souligne à juste titre l’article, la récupération des données peut être coûteuse. Selon Hollister, Western Digital n’a pas offert à Pavic le service de récupération de données la première fois.

The Verge pense que Western Digital essaie de passer toute cette affaire sous silence, et ils ont peut-être raison. Le média souligne que des annonces actives pour le disque Extreme Portable de 4 To sont présentes sur Amazon avec une remise de 67 %, faisant passer le prix à 229,99 dollars.

Si rien d’autre, cette fiasco est une leçon de prudence sur l’importance d’avoir une stratégie de sauvegarde solide. À quoi cela ressemble dépendra de vos besoins personnels. Par exemple, les sauvegardes quotidiennes sont probablement meilleures si vous utilisez le stockage pour des projets professionnels, mais des sauvegardes hebdomadaires ou mensuelles pour des données moins tests peuvent suffire. Quoi qu’il en soit, la redondance est une bonne chose.

