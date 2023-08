L’éditeur de code alimenté par l’IA de Google permet aux développeurs Android, iOS et Web de travailler en ligne

Google a dévoilé « Projet IDX », qui fournira tout ce dont vous avez besoin pour le développement, y compris des émulateurs Android et iOS, l’améliorera avec l’IA et vous la livrera sur votre navigateur web.

Un des problèmes courants auxquels les développeurs font face est que les piles technologiques nécessaires pour exécuter un projet particulier peuvent être difficiles à mettre en place, et si vous souhaitez peut-être passer de votre ordinateur de bureau principal à un ordinateur portable pour la journée, vous devez vous assurer que les différentes versions sont synchronisées. Sinon, vous risquez de constater des différences de comportement du code entre les deux appareils.

De plus, de nombreux développeurs n’ont pas les moyens de se procurer un deuxième – voire même un premier – ordinateur puissant pour exécuter leurs projets. Construire une application Flutter et la faire fonctionner simultanément dans un émulateur Android peut être assez exigeant pour un ordinateur.

C’est là que le dernier outil de Google, le projet IDX, entre en jeu. Le projet IDX connecte de manière transparente plusieurs technologies clés pour offrir une expérience qui semble un peu magique.

Tout d’abord, le projet IDX est basé sur Code OSS (la version open-source de VS Code de Microsoft), ce qui indique que l’éditeur devrait être très familier à de nombreux développeurs. Plutôt que d’effectuer tout le travail sur votre propre machine, l’éditeur et tout ce dont vous pourriez avoir besoin sont exécutés à partir d’une machine virtuelle Linux dans le cloud. Google propose des modèles prêts à l’emploi pour des projets dans des frameworks tels que Flutter, Angular, React et Next.js, mais la machine virtuelle Linux offre suffisamment de liberté pour configurer presque n’importe quel outil ou pile technologique dont vous pourriez avoir besoin.

Ensuite, le projet IDX intègre des aperçus en direct de votre application pendant son exécution. Pour l’instant, cela se limite à la prévisualisation des applications web, mais cela sera bientôt étendu avec l’accès à un émulateur Android et même au simulateur iOS. Il est essentiel de noter que la possibilité de créer des applications iOS et de les exécuter dans le simulateur iOS nécessite généralement l’accès à un matériel macOS (souvent coûteux), mais le projet IDX rendra cela possible à partir de presque n’importe quel appareil moderne avec un navigateur web.

D’après un porte-parole de Google, la société s’appuiera sur des machines basées sur macOS pour compiler le code d’un développeur et afficher la vue du simulateur iOS. Des informations plus détaillées sur la prise en charge des émulateurs Android et iOS par le projet IDX seront communiquées ultérieurement.

Une fois satisfait du code de votre application web, le projet IDX facilite également le déploiement de votre travail pour le partager avec d’autres personnes, grâce à la prise en charge intégrée d’hébergement Firebase.

Et au-delà de simplement offrir aux développeurs une station de travail dans le cloud, Google travaille également à faciliter l’écriture de code et à obtenir de l’aide pour résoudre les problèmes. Le projet IDX est étroitement intégré aux récents efforts d’IA générative de Google, Codey et PaLM 2.

Actuellement, le projet IDX dispose d’une fonctionnalité de complétion intelligente du code, d’un chatbot d’assistance et d’actions de code contextuelles comme « ajouter des commentaires » et « expliquer ce code ». Nos capacités d’IA en sont encore à leurs débuts et nous travaillons à améliorer IDX AI pour vous aider encore mieux dans votre travail.

Cela dit, à ce stade précoce, les directives de Google demandent actuellement aux développeurs participants de ne pas utiliser de code écrit par une IA dans un environnement de production.

En résumé, le projet IDX offre aux développeurs un moyen de réaliser leur travail à partir du cloud, un accès à des émulateurs Android et iOS demandeurs de performances, un déploiement simplifié et un assistant d’IA pour les aider à écrire et à comprendre le code. Si cela vous intéresse, que vous soyez un ingénieur expérimenté ou un débutant en Flutter, vous pouvez vous inscrire pour rejoindre le programme de prévisualisation gratuit.

À l’heure actuelle, Google n’est pas prêt à partager les informations sur les tarifs du projet IDX, mais un porte-parole déclare que la société s’engage à le rendre accessible à un large public à l’échelle mondiale.

