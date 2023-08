Oukitel présente la première tablette robuste 5G au monde avec batterie de 32000mAh: la RT7 Titan

L’industrie technologique est en constante évolution, et Oukitel, un acteur majeur dans le domaine des technologies robustes, est sur le point de marquer une nouvelle étape importante. Prévue pour une sortie en août 2023, la toute nouvelle tablette robuste Oukitel RT7 Titan promet de révolutionner le marché. Dotée d’une batterie de 32000mAh – la plus grande au monde – d’une connectivité 5G de pointe et d’une durabilité inégalée, la RT7 Titan est bien plus qu’une simple tablette : c’est un véritable titan technologique.

Oukitel RT7 Titan : La nouvelle ère des tablettes robustes 5G

La Oukitel RT7 Titan s’adresse à une large gamme d’utilisateurs, notamment les travailleurs de terrain, les travailleurs de la construction, les réparateurs automobiles, les photographes et vidéastes de terrain, les premiers intervenants et secouristes, les militaires et les policiers, les amateurs d’aventure et les athlètes de plein air, ainsi que les industriels. En effet, toute personne qui travaille dans des environnements difficiles ou qui est régulièrement exposée à l’eau, à la poussière et aux risques de chocs peut bénéficier de l’utilisation de cette tablette à triple défense.

Une batterie sans précédent

Le point fort de la RT7 Titan est sans aucun doute sa batterie de 32000mAh, la plus grande jamais intégrée dans une tablette robuste. Alors que la plupart des tablettes robustes offrent une autonomie de batterie de 7000mAh à 10000mAh, la RT7 Titan repousse les limites avec une autonomie de veille allant jusqu’à 2720 heures, 220 heures d’appel et 35 heures de lecture vidéo. De plus, elle dispose d’une fonction de charge inversée, permettant de recharger d’autres appareils en cas d’urgence.

Une connectivité 5G et des performances exceptionnelles

Propulsée par un processeur MediaTek Dimensity 720, associé qui peut être associé jusqu’à 24GB de RAM et 256GB de ROM, la RT7 Titan offre une expérience fluide et sans ralentissement pour le multitâche, les jeux et la lecture vidéo. De plus, elle embarque une connectivité 5G de pointe, garantissant une latence réduite, une capacité accrue et une bande passante plus large que la 4G.

Un design robuste pour une utilisation en toutes circonstances

La RT7 Titan est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles. Certifiée selon les normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H, elle peut résister aux chutes, aux chocs et aux températures extrêmes. Son écran FHD+ de 10,1 pouces avec une luminosité de 400nit assure une expérience de visionnage claire, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur.

Une qualité d’image remarquable

La RT7 Titan est équipée d’un appareil photo principal de 48MP et d’un appareil photo de vision nocturne de 20MP, permettant de capturer chaque instant de jour comme de nuit. Elle dispose également d’une caméra frontale de 32MP avec capteur Samsung S5KGD1SP03, pour des selfies d’une clarté exceptionnelle.

Accessoires pratiques

Oukitel propose trois options d’accessoires pour la RT7 Titan : une poignée en alliage premium, une sangle de main et une sangle d’épaule. Chaque utilisateur peut ainsi choisir l’accessoire qui répond le mieux à ses besoins.

La Oukitel RT7 Titan sera disponible à la vente à partir du 21 août. Pour plus d’informations, restez à l’écoute des prochaines annonces d’Oukitel.