Xiaomi Android 14 MIUI Global Builds repérés sur le serveur Xiaomi

Xiaomi a commencé les étapes de préparation pour les versions mondiales Android 14 MIUI. La marque, qui a d’abord sélectionné des utilisateurs de test, a maintenant commencé à tester la nouvelle version bêta d’Android 14 en interne. Les nouvelles versions mondiales basées sur Android 14 MIUI devraient être déployées auprès des utilisateurs dans un avenir proche. Nous avons repéré les premières versions mondiales Xiaomi Android 14 MIUI sur le serveur Xiaomi, ce qui révèle certaines informations sur la nouvelle version bêta d’Android 14.

Version de test bêta Xiaomi Android 14

Xiaomi devrait probablement sortir la version bêta d’Android 14 le 16 août. Le 16 août est l’anniversaire de MIUI et nous savons que ce jour spécial est très important. Dans le même temps, il est possible que de nouveaux produits soient lancés ce jour spécial. De nouveaux appareils tels que le MIX FOLD 3 et le Pad 6 Max pourraient être annoncés le 16 août. Mais dans cet article, nous répondrons à des questions telles que la date d’arrivée de la version bêta d’Android 14. Avec la détection des versions mondiales Android 14 MIUI, les premiers appareils à recevoir cette version ont été confirmés.

Voici les premières versions mondiales Android 14 MIUI ! Xiaomi teste les différentes versions et les utilisateurs pourront profiter de la nouvelle mise à jour. Il est important de souligner que les nouvelles versions contiendront des bugs. En effet, ce sont des versions bêta d’Android 14. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas les installer sur des appareils que vous utilisez quotidiennement. Après les tests, n’oubliez pas de revenir à la version stable.

Xiaomi 13 MIUI-V14.0.0.1.UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro MIUI-V14.0.0.1.UMBMIXM

Xiaomi 12T MIUI-V14.0.0.1.ULQMIXM

Il est prévu que ces nouvelles versions mondiales Android 14 MIUI soient publiées le 16 août. Veuillez patienter. Nous vous informerons de leur sortie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :