Il semble que Valve se prépare à vendre des Steam Decks reconditionnées à des prix plus bas

En bref: Le Steam Deck est souvent présenté comme le roi incontesté des appareils de jeu PC portables, mais les trois modèles ne sont certainement pas bon marché. Cependant, il semblerait que les utilisateurs puissent bientôt acheter des versions officiellement remises à neuf à un prix réduit.

Pavel Djundik, créateur de SteamDB, a repéré des unités de Steam Deck répertoriées comme « Remis à neuf certifié » sur Steam. Les trois modèles avec leurs différentes capacités de stockage étaient exposés, ainsi que les prix : 319 $ pour un Steam Deck de 64 Go, 419 $ pour le modèle de 256 Go et 519 $ pour la version de 512 Go. Actuellement, l’appareil portable est proposé à 399 $ / 529 $ / 649 $, donc les modèles remis à neuf offrent une économie assez intéressante.

Il semble que Valve va vendre des Steam Decks « remis à neuf certifiés » avec une remise 64 Go – 319 $

256 Go – 419 $

512 Go – 519 $ https://t.co/RdqCj42liS – Pavel Djundik (@thexpaw) Aout 7, 2023

Cependant, il y a un bémol. Ces remises sont exactement les mêmes que celles appliquées au Steam Deck lors des récentes soldes d’été, qui ont vu une réduction de 20% sur les prix. Il y a également eu une réduction de 10% lors des soldes de printemps. Il vaudrait peut-être mieux attendre l’un des événements de vente réguliers de Valve et en acheter un neuf pour le même prix. Mais les prix réduits des appareils remis à neuf dans les pages de site marchand maintenant supprimées pourraient changer d’ici à ce que le programme soit officiel.

La vente de produits remis à neuf certifiés peut être une activité lucrative pour les entreprises. C’est quelque chose qu’Apple aime faire avec ses iDevices : environ la moitié des appareils remis à neuf vendus dans le monde l’année dernière étaient des iPhones, ce qui marque une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente. Espérons que Valve offrira la même garantie d’un an, voire plus, avec les Steam Decks remis à neuf.

En février de l’année dernière, Valve avait annoncé qu’iFixit était l’un des groupes autorisés à vendre des versions de rechange pour le Steam Deck. iFixit avait attribué au Steam Deck une note de sept sur dix en termes de réparabilité, notant la facilité avec laquelle les sticks analogiques peuvent être remplacés et que les utilisateurs peuvent mettre à niveau le SSD, bien qu’ils devraient probablement augmenter le stockage via des cartes microSD en premier lieu. En mars, cependant, Valve a recommandé (encore une fois) de ne pas effectuer soi-même les réparations, et de confier de telles tâches à des professionnels ou de renvoyer leur appareil à Valve en cas de problème – les centres de réparation Steam Deck ont ouvert en septembre.



