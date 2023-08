Spotify élargit la disponibilité de la fonction que Apple Music devrait copier

Spotify a lancé sa fonctionnalité de DJ personnel alimentée par l’IA en février dernier, qu’il décrit comme une « sélection de musique accompagnée de commentaires sur les morceaux et les artistes que nous pensons que vous aimerez, le tout dans une voix étonnamment réaliste. »

L’entreprise a maintenant annoncé que la fonctionnalité de DJ IA s’étend à quelques nouveaux pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique, ainsi qu’aux utilisateurs d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

En parallèle de cette annonce sur l’expansion de la fonctionnalité, Spotify partage également des statistiques sur la popularité de son DJ IA.

Le DJ IA est devenue « la fonctionnalité Spotify la plus discutée sur les réseaux sociaux parmi les utilisateurs. »

Les utilisateurs de Spotify consacrent près d’un tiers de leur temps d’écoute avec le DJ.

Lorsque les auditeurs du DJ entendent des commentaires avec les recommandations musicales, ils sont « plus enclins à essayer quelque chose de nouveau » ou à écouter une chanson qu’ils auraient sinon ignorée.

La liste complète des nouveaux pays comprend :

Antigua, Australie, Bahamas, Barbade, Barbuda, Belize, Botswana, Burundi, Canada, Dominique, Eswatini, Fidji, Gambie, Ghana, Grenade, Guyana, Irlande, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malawi, Malte, Îles Marshall, Namibie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sierra Leone, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Suède, Tanzanie, Tonga, Ouganda, Royaume-Unis, États-Unis, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe

La fonctionnalité de DJ IA est essentiellement conçue pour créer un flux musical continu de type station de radio, basé sur votre historique d’écoute et vos habitudes. La voix du DJ IA fera la transition entre les morceaux, comme vous l’entendriez sur une station de radio traditionnelle, avec une explication sur pourquoi elle a choisi la chanson, quand vous l’avez écoutée pour la dernière fois, et bien plus encore.

L’avis de Netcost-security.fr

J’ai beaucoup utilisé la fonctionnalité DJ de Spotify depuis son lancement en février. En réalité, c’est la principale raison pour laquelle je continue de payer pour Spotify même si j’utilise principalement Apple Music.

Apple Music a lancé hier une nouvelle « Station Découverte » dans Apple Music, qui est quelque peu similaire à la fonctionnalité DJ de Spotify. La Station Découverte est un « station » de musique sans fin basée sur votre goût musical. L’une des différences, cependant, est qu’elle ne devrait pas jouer de chansons déjà présentes dans votre bibliothèque.

Apple Music propose également une station personnalisée qui mélange fréquemment de la musique que le service pense que vous aimerez avec des artistes et des chansons que vous avez déjà écoutés.

Avec ces deux stations, Apple Music est proche de pouvoir reproduire la fonctionnalité DJ IA de Spotify, mais la voix du DJ manquante est bien sûr la différence clé.

Je serais surpris si Apple n’expérimentait pas quelque chose dans ce domaine, en utilisant probablement Siri comme moyen de transition entre les chansons avec des anecdotes d’écoute, des faits rapides et expliquant la logique derrière de nouvelles recommandations de chansons.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :