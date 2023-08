Soldes d’été Geekmaxi: Des réductions massives sur les vélos, trottinettes électriques, aspirateurs et autres gadgets

Pendant les Ventes d’été sur Geekmaxi, vous pouvez bénéficier de remises massives grâce à des coupons exclusifs ! Utilisez le coupon « N4QRHWIN » pour obtenir une réduction de 35€ sur les commandes de plus de 700€. C’est une excellente occasion d’économiser encore plus sur vos achats. De plus, si vous achetez au moins 2 articles, vous pouvez utiliser le coupon « 79cyPhBM » pour bénéficier d’une remise de 6%. Ces coupons vous permettent de profiter de prix encore plus bas sur une large gamme de produits technologiques.

Ne manquez pas cette opportunité de faire des économies supplémentaires pendant les Ventes d’été sur Geekmaxi. Pour accéder à ces coupons et profiter des remises massives, suivez le lien ci-dessous. Assurez-vous d’utiliser les codes de coupon lors du paiement pour appliquer les réductions. Dépêchez-vous, car ces offres sont disponibles pour une durée limitée.

➡️ Accéder aux Ventes d’été Geekmaxi

50 € de réduction sur les vélos électriques Engwe

Profitez de 50€ de réduction sur l’Engwe EP-2 Pro/Engine Pro/X/T14/C20 Pro/S6/M20 ! L’EP-2 Pro est par exemple un vélo électrique pliable est équipé d’un moteur puissant de 750W et d’une batterie au lithium de 48V 13Ah. Avec une vitesse maximale de 40 km/h en mode électrique pur, vous pouvez parcourir jusqu’à 50-60 km en mode électrique et 100-120 km en mode d’assistance. Son design pliable le rend facile à transporter et il est doté de freins à disque Shimano 7 vitesses pour assurer votre sécurité.

Offre spéciale : Profitez de 50€ de réduction sur l’Engwe EP-2 Pro en suivant le lien ci-dessous et en utilisant le coupon « L2UG5Gmm« lors de votre achat.

➡️ Voir l’offre vélos électriques Engwe

Moniteur de Jeu KTC H24T09P de 24 pouces à 165 Hz à 129 €

Pour les amateurs de jeux vidéo, ne manquez pas cette offre sur le moniteur Gaming KTC H24T09P ! Avec un écran de 24 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 165Hz et une résolution de 1920×1080, ce moniteur offre une qualité d’image exceptionnelle. Il prend en charge la technologie HDR pour des images plus nettes et des vidéos plus fluides. De plus, il est équipé d’un mode faible luminosité bleue pour protéger vos yeux.

Offre spéciale : Profitez de 10 € de réduction sur le moniteur gaming KTC H24T09P en suivant le lien ci-dessous et en utilisant le coupon « 8CzsFLgg« lors de votre achat.

➡️ Voir l’offre écran de Jeu KTC H24T09P

Bureau Électrique à motorisé trois Étages ACGAM à 199 €

Si vous recherchez un bureau réglable en hauteur, ne manquez pas cette offre sur l’ACGAM ET225E Dual-motor Three-stage ! Ce bureau électrique est équipé de deux moteurs pour une montée et une descente plus rapides, et il offre un contrôle précis de la hauteur. Avec une installation facile en seulement 10 minutes, ce bureau est doté d’un système de protection de sécurité pour éviter les accidents.

Offre spéciale : Profitez de 20 € de réduction sur le bureau électrique ACGAM ET225E en suivant le lien ci-dessous et en utilisant le coupon « CGN8jm7A« lors de votre achat.

➡️ Voir l’offre Bureau Électrique à motorisé ACGAM

Trottinette Électrique Tout-Terrain Pliable KUKIRIN G2 MAX à 779 €

Pour les amateurs de trottinettes électriques tout-terrain, ne manquez pas cette offre sur la KUKIRIN G2 MAX ! Avec ses pneus tout-terrain de 10 pouces, son moteur puissant de 1000W et sa batterie de 48V 20Ah, cette trottinette électrique vous permettra de parcourir jusqu’à 80 km sans vous soucier de la batterie. Il est équipé d’un écran intelligent pour afficher les informations en temps réel et d’un siège détachable pour plus de confort.

Offre spéciale : Profitez de 50 € de réduction sur la trottinette électrique KUKIRIN G2 MAX en suivant le lien ci-dessous et en utilisant le coupon « MYW1JK1T » lors de votre achat.

➡️ Voir l’offre Trottinette Électrique Pliable KUKIRIN G2 MAX

Vélo électrique Eleglide M1 PLUS à 749,99 €

Si vous recherchez un vélo électrique polyvalent, ne manquez pas cette offre sur l’Eleglide M1 PLUS ! Ce vélo électrique est équipé d’un moteur puissant et d’une batterie longue durée pour des performances optimales. Il offre un contrôle facile via une application mobile et dispose d’une autonomie allant jusqu’à 80 km. Son design élégant et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour les déplacements urbains.

Offre spéciale : Profitez de 50 € de réduction sur le vélo électrique Eleglide M1 PLUS en suivant le lien ci-dessous et en utilisant le coupon « QIqhcGUN« lors de votre achat.

➡️ Voir l’offre Vélo électrique Eleglide M1 PLUS

Le fameux aspirateur robot Roborock S8 à 559 €

Le Roborock S8 est un aspirateur robot intelligent doté d’une station d’auto-vidange. Il est équipé d’une puissante aspiration et d’une navigation précise pour nettoyer efficacement vos sols. Grâce à sa technologie de cartographie avancée, il peut planifier des itinéraires de nettoyage personnalisés et éviter les obstacles. De plus, il est compatible avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Amazon Alexa pour un contrôle facile.

Offre spéciale : Profitez d’une remise de 4% de réduction sur l’aspirateur robot Roborock S8 en vous inscrivant à la newsletter de Geekmaxi.

➡️ Voir l’offre aspirateur robot Roborock S8

N’oubliez pas que cette offre est disponible pour une durée limitée, alors ne tardez pas à profiter de cette réduction sur Geekmaxi ! Le processus de commande est simple et l’expédition est rapide, grâce à des entrepôts situés dans l’UE, ce qui garantit une livraison rapide et fiable du à votre porte, dans un délai raisonnable.