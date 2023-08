WhatsApp introduce une nouvelle fonctionnalité de chat vocal pour se connecter en groupe

WhatsApp a publié une nouvelle mise à jour, la version 2.23.16.19, via le programme bêta de Google Play. La mise à jour introduit une nouvelle fonctionnalité appelée discussions vocales, qui permet aux utilisateurs de communiquer en groupe. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains testeurs bêta.

WabetaInfo a précédemment mentionné le développement des discussions audio dans notre article sur la version bêta de WhatsApp pour la mise à jour Android 2.23.7.12. WhatsApp prévoyait d’offrir aux participants de groupe une nouvelle façon de passer des appels vocaux. Cependant, les détails sur le fonctionnement de la fonctionnalité étaient encore flous à cette époque. Actuellement, avec la dernière mise à jour bêta de WhatsApp, la version 2.23.16.19, nous avons découvert des détails importants sur la fonction de discussion vocale.

WhatsApp Introduit les Discussions Vocales : Une Nouvelle Façon de Communiquer en Groupe

Dans la nouvelle version, une nouvelle icône de forme d’onde vocale sera visible dans un chat de groupe si la fonctionnalité est activée et compatible avec le groupe. En tapant sur cette icône, la discussion vocale commencera automatiquement et une interface dédiée apparaîtra. Les participants du groupe peuvent rejoindre la discussion vocale à tout moment et commencer à parler. Si la discussion vocale reste vide, elle prendra automatiquement fin après 60 minutes. Cependant, les utilisateurs peuvent commencer une autre discussion vocale quand ils le souhaitent.

Il est important de noter que les discussions vocales ne sont accessibles que dans certains groupes. En général, elles sont disponibles dans les groupes comptant plus de 32 participants, bien que seuls jusqu’à 32 participants puissent rejoindre une discussion vocale. Cependant, cette configuration peut varier en fonction de l’utilisateur.

Le principal avantage des discussions vocales est qu’elles permettent aux utilisateurs d’initier un appel sans faire sonner le téléphone de tout le monde dans le groupe. Les participants recevront une notification silencieuse lorsqu’une nouvelle discussion vocale est créée, et l’icône du groupe affichera une petite vignette représentant la discussion vocale dans la liste des discussions. De plus, les discussions vocales sont protégées par un chiffrement de bout en bout, garantissant que seuls les participants peuvent écouter le contenu de l’appel.

La possibilité de démarrer des discussions vocales est actuellement disponible pour certains utilisateurs qui installent les dernières mises à jour bêta de WhatsApp depuis le Google Play Store, et elle sera déployée auprès de plus d’utilisateurs dans les prochains jours. Cependant, elle peut également être disponible pour certains utilisateurs sur la version stable de l’application.

