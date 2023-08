Facebook met fin à la fonctionnalité de messagerie SMs sur Messenger

Facebook a annoncé qu’il allait mettre fin à la possibilité d’envoyer et de recevoir des SMs via son application Messenger. Cette fonctionnalité avait été initialement introduite en 2016, mais Facebook a maintenant décidé de la supprimer. Cette information est disponible sur la page d’aide de Facebook, informant les utilisateurs du changement à venir.

À partir du 28 septembre, les utilisateurs qui utilisaient Messenger comme application SMs par défaut ne pourront plus envoyer ni recevoir de messages texte. Facebook conseille aux utilisateurs Android de passer à des applications de messagerie alternatives, telles que Google Messages, ou à l’application de messagerie par défaut sur leur téléphone.

Facebook Messenger met fin à la prise en charge des SMs : Transition vers de nouvelles applications de messagerie

Dans un article de blog, Facebook a expliqué les implications de ce changement, en déclarant : « Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie SMs par défaut sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer et recevoir des SMs envoyés par votre réseau mobile lorsque vous mettrez à jour votre application après le 28 septembre 2023. »

Cependant, Facebook a assuré aux utilisateurs qu’ils auront toujours la possibilité d’envoyer et de recevoir des SMs via leur réseau mobile. L’historique des messages sera accessible via la nouvelle application de messagerie par défaut sur leur téléphone. Si les utilisateurs ne parviennent pas à choisir une nouvelle application de messagerie par défaut, leurs SMs seront automatiquement redirigés vers l’application de messagerie par défaut du téléphone, telle que l’application Android Messages. Des informations supplémentaires sur le fonctionnement des applications de messagerie SMs par défaut sont disponibles sur le Centre d’aide de Google.

Pour changer votre application de messagerie SMs par défaut sur Android, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Applications et notifications. Appuyez sur Afficher toutes les applications. Faites défiler et trouvez Messenger. Appuyez sur Avancé. Appuyez sur Application SMs par défaut. Sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser comme application de messagerie SMs par défaut.

En résumé, le choix de Facebook de supprimer les messages SMs sur Messenger oblige les utilisateurs à se tourner vers d’autres applications, telles que Google Messages ou l’application de messagerie de leur téléphone. Ce changement entrera en vigueur après la mise à jour de l’application Messenger le 28 septembre 2023.

